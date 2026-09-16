AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Şanlıurfa\'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "'Terörsüz Türkiye' süreci asla bir pazarlık veya al ver süreci değildir. Devletimizin onurunu koruyan, şehitlerimizin aziz hatırasına el sürdürmeyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hukuki ve demokratik zeminde yürütülen stratejik bir kardeşlik hamlesidir." dedi.

Yenişehirlioğlu, kentteki bir otelde Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, partisinin iç ve dış politikalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şanlıurfa'nın, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün en güçlü duraklarından birisi konumunda olduğunu aktaran Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin daima??????? milletle iç içe olduğunu ve gücünü halktan aldığını dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' süreci asla bir pazarlık veya al ver süreci değildir devletimizin onurunu koruyan, şehitlerimizin aziz hatırasına el sürdürmeyen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hukuki ve demokratik zeminde yürütülen stratejik bir kardeşlik hamlesidir. Güvenliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu pekiştirirken ekonomide de kararlı adımlar atıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın uyguladığı programla enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürme hedefimiz doğrultusunda mali disiplinden taviz vermiyoruz. Deprem bölgesinin ihyası için 3 trilyon lirayı aşan devasa kaynağı aktarırken tasarruf tedbirleri ve aktif sanayi politikalarıyla cari açığımızı gerilettik ve istihdamda güçlü bir performans sergiledik. Milli teknoloji hamlemizle savunma sanayisinde yerlilik oranımızı yüzde 80 seviyelerine çıkardık. Kaan, Kızılelma ve Çelik Kubbe gibi özgün projelerle caydırıcılığımızı zirveyi ulaştırdık. Enerjide Karadeniz gazı ve Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Ulaştırma yatırımlarımızla ulaşım ağımızı güçlendiriyoruz."

Toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı ve Abdurrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi ile bazı teşkilat mensupları katıldı.