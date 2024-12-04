AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: "Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor?

04.12.2024 18:29
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit'in "Halep'e Türk bayrağı dikildi diye sevinenler var. Halep kimin toprağı? Kimin şehri?" ifadelerine ve TBMM'de dile getirdiği benzeri söylemlere cevap verdi.

Yenişehirlioğlu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "Önemli olan ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü. Sadece Halep değil dünyanın herhangi bir köşesinde şehit kanıyla sulanmış Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor? Biz, Türk milleti olarak, bize ihtiyaç duyulan her anda, her zamanda, her yerde; mazlumun, mağdurun ve uzatılacak bir el isteyen her bir insanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu al bayrağın gölgesinde, huzurla, gururla ve mutlulukla yaşamaya ilelebet devam edeceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin bütünlüğünü, Suriye halkının güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini savunuyoruz. Hem kendi güvenliğimiz hem de güneyimizdeki halkların güvenliğinin sağlanması için bunca mücadele verirken bundan niye bu kadar rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: 'Türk bayrağının dalgalanması niye bazılarını rahatsız ediyor' - Son Dakika

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