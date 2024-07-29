AK Parti Grupbaşkanvekili Gül: İsrail Dışişleri Bakanı haddini aşmıştır

Politika

AK Parti Grupbaşkanvekili Abdülhamit Gül, "Cumhurbaşkanımız hakkında aşağılık ve ahlaksız sözler kullanan İsrail Dışişleri Bakanı haddini de sınırını da çoktan aşmıştır" dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağlık ve ahlaksız sözler sarf ettiğini ve haddini çoktan aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım suçlusu olarak adalet önünde hak ettiğiniz cezayı alacağınız gün yakındır. Katiller bilmez ama biz hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan, gönül coğrafyamızın ve mazlumların umududur." - ANKARA