AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz"

05.08.2022 15:14
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kendileri için özel bir yer olduğunu kaydetti.

Mudanya'nın her mahallesinde olacaklarını ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa Projemizdeki amacımız vatandaşlarımızla hasbihal edip onların dertlerini dinlemek ve onlarla birlikte önümüzdeki süreci yönetmek amacıyla istişare ve mahalle sohbetlerini yapmak. Biz her zaman yapmış olduklarımızla övünüyor, gurur duyuyoruz. Derdimiz taş üstüne taş koymak ve muhalefetin yapmış olduğumuz hizmetlerinin önüne taş koymasını engellemek. Çünkü onların yaptığı tek şey yapmış olduğumuz hizmetleri engellemek. Bütün dünyanın ekonomik bir savaştan geçtiği bir dönemde bizler sahada vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz. Bütün milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği tavsiyeyle sahadayız. İstişarelerimiz ve mahalle sohbetlerimiz ile birlikte oluşturacağımız raporları genel merkezimize sunarak 2023 seçimlerinde daha nasıl hazırlanır derdindeyiz. 20 yıldır bizim en büyük kazancımız vatandaşın bizlere söylemiş olduğu şeylere kulak vermek."

Toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri ve teşkilat mensupları da katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Hisarcık, Mudanya, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: 'Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "Vatandaşın sorunlarını nasıl çözebiliriz derdiyle uğraşıyoruz" - Son Dakika
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