AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli\'deki Seçmenlere \'Sandığa Gidin\' Çağrısı Yaptı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il genelindeki 800 bin 548 seçmene 'Sandığa gidin' çağrısında bulundu. Başkan Güngör, "Tüm Denizlili hemşerilerimden mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. 31 Mart seçiminin Denizli'miz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il genelinde 800 bin 548 seçmenin 2 bin 631 sandıkta oy kullanacağını söyledi. Denizlililerden sandıklara giderek demokrasiye sahip çıkmalarını isteyen İl Başkanı Güngör, 19 ilçede AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024 seçimlerine yoğun bir tempoda hazırlandıklarını ve her an sahada olduklarına dikkat çekti. İl Başkanı Güngör, " Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18. seçim zaferimizi kazanmak, Denizli'mizi 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturmak için 19 ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimin sandıktan önce sahada kazanılacağını biliyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla ve her alanda milletimizin hep yanında olan Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızla birlikte vatandaşlarımızla iç içeyiz. AK Parti olarak bir belediyecilik ekolü oluşturarak 21 yıldır Denizli'de sayısız başarı hikayesi yazdık. Her seçim döneminde gerçekçi vaatlerle milletimizin huzuruna çıktık ve yetkiyi aldıktan sonra vaatlerini hatırlamayanlardan olmadık. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu, tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizle milletimize gösterdik. Halkımızın emanetine sona kadar sahip çıktı. Sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"Cumhur ittifakımızla birlikte kazanan Denizli olacak"
Seçim günlerinin, demokrasi için en özel günler olduğu hatırlatan İl Başkanı Güngör, "Aziz milletimiz, sandık önüne her konulduğunda hassas terazisinde tüm tarafları tartarak tercihini yapan, demokratik olgunluğu çok yüksek bir millettir. 31 Mart, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin miladı olacaktır. Cumhur ittifakımızla birlikte kazanan Denizli olacak Türkiye olacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'deki Seçmenlere 'Sandığa Gidin' Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Elazığ merkezli 5 ilde 'Forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Forex dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Yüksekova İlçe Nüfus Müdürlüğü, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimi dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Kimlik belgesi olmayan seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için hafta sonu da hizmet sunulacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yapılan yerel seçimlerin son saatlerinde seçim otobüsü üzerinden Manisalıları selamlayarak çalışmalarını tamamladı.
Düzce'de bir siyasi partinin aday tanıtımı için afiş eşliğinde uçuş yapan paramotor, arıza nedeniyle enerji nakil hattında asılı kaldı. Pilot kendi imkanlarıyla inerken yara almadı. İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirliği olayla ilgili araştırma başlattı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandık gününün hesap günü olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın hızlanması gerektiğini belirtti. Tekin, Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde gerçekleştirilen sevgi yürüyüşüne katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?