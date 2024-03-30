AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'deki Seçmenlere 'Sandığa Gidin' Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'deki Seçmenlere 'Sandığa Gidin' Çağrısı Yaptı

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli\'deki Seçmenlere \'Sandığa Gidin\' Çağrısı Yaptı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il genelindeki 800 bin 548 seçmene 'Sandığa gidin' çağrısında bulundu. Başkan Güngör, 31 Mart seçiminin Denizli ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. İl Başkanı Güngör, seçimler için hazırlıkların yoğun bir tempoda devam ettiğini ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'yi 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturacaklarını belirtti.

30.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:21
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Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il genelindeki 800 bin 548 seçmene 'Sandığa gidin' çağrısında bulundu. Başkan Güngör, "Tüm Denizlili hemşerilerimden mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. 31 Mart seçiminin Denizli'miz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, il genelinde 800 bin 548 seçmenin 2 bin 631 sandıkta oy kullanacağını söyledi. Denizlililerden sandıklara giderek demokrasiye sahip çıkmalarını isteyen İl Başkanı Güngör, 19 ilçede AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart 2024 seçimlerine yoğun bir tempoda hazırlandıklarını ve her an sahada olduklarına dikkat çekti. İl Başkanı Güngör, " Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18. seçim zaferimizi kazanmak, Denizli'mizi 'Gerçek Belediyecilik' ile buluşturmak için 19 ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimin sandıktan önce sahada kazanılacağını biliyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızla ve her alanda milletimizin hep yanında olan Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarımızla birlikte vatandaşlarımızla iç içeyiz. AK Parti olarak bir belediyecilik ekolü oluşturarak 21 yıldır Denizli'de sayısız başarı hikayesi yazdık. Her seçim döneminde gerçekçi vaatlerle milletimizin huzuruna çıktık ve yetkiyi aldıktan sonra vaatlerini hatırlamayanlardan olmadık. Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu, tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizle milletimize gösterdik. Halkımızın emanetine sona kadar sahip çıktı. Sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Cumhur ittifakımızla birlikte kazanan Denizli olacak"

Seçim günlerinin, demokrasi için en özel günler olduğu hatırlatan İl Başkanı Güngör, "Aziz milletimiz, sandık önüne her konulduğunda hassas terazisinde tüm tarafları tartarak tercihini yapan, demokratik olgunluğu çok yüksek bir millettir. 31 Mart, Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinin miladı olacaktır. Cumhur ittifakımızla birlikte kazanan Denizli olacak Türkiye olacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

AK Parti, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'deki Seçmenlere 'Sandığa Gidin' Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'deki Seçmenlere 'Sandığa Gidin' Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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