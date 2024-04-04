AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu: Erzurum için daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz

Politika

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum için daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığında Milletvekili Mehmet Emin Öz' ü ağırladıklarını belirten AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Ziyaretleri ve destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize ve milletimize olan sonsuz bağlılığı, fedakarlıkları ve kararlı çabaları, bize her zaman ilham vermiştir. Bu ziyaret sırasında, bu ilhamı daha da pekiştiren bir diyalog ortamı bulduk ve partimizin geleceğe dair hedeflerini, Erzurum'un da içinde bulunduğu geniş vizyonumuzu ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Erzurum'un daha da ileriye taşınması için birlikte çalışmaya kararlıyız. Erzurum için daha güçlü bir gelecek inşa etmek adına, AK Parti olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM