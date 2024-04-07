AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar'dan jakuzi açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar'dan jakuzi açıklaması

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AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın jakuzi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

07.04.2024 18:41  Güncelleme: 18:59
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AK Parti İlçe Başkanı Turgay Akpınar'dan jakuzi açıklaması

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan belediyenin içinde jakuzi olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili olarak AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar belediye binasının önünde açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, yeni başkan Alper Yeğin'i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının altı bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu söyledi. Necati Özkan'ın bu iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili olarak AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar Belediyenin önünde açıklama yaptı.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, "Dün akşam itibariyle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim koordinatörü Necati Özkan Bey'in Sancaktepe Belediye Başkanımız Avukat Şeyma Dövücü hakkında yayınlamış olduğu bir yayın kuruluşunda bahsettiği jakuzi var. Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katında iddiasından dolayı bir açıklama gereği duyduk. O yüzden de buradayız. Arkamızda gördüğünüz Sancaktepe Belediye Binası 2017 yılında o dönemin belediye başkanı İsmail Erdem başkanımızın 2017'de tamamlayıp ve Sancaktepe halkımızın hizmetine sunduğu bir bina, bu binanın 4. katı çatı katı. Çatı katında çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var" dedi.

Akpınar devamında, "Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan. Toplantı salonlarının olduğu bir mekan. Ayrıca bu çatı katının bazı kesimleri zaten eğimlerden dolayı da çok kullanışlı kullanılmayan alan. Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum.Kesinlikle bulamayacaksınız. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum. O yüzden de biz bekleriz ki bu arkadaşlarımızın Sancaktepe halkına yeni seçilen yönetiminde hizmet etmesini arzu ediyoruz. Ama iftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin çamur at izi kalsın anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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