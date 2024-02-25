AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, İskilip\'i her yönüyle geliştirecek projeleri hayata geçirecek

Politika

AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, İskilip'i her yönüyle geliştirecek projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Özlenen İskilip'i geri getireceğiz" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. İlçenin devlet yatırımlarından da en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını dile getiren Çizikci, tek derdinin İskilip'e hizmet olduğunu belirtti.

Hedefleri hakkında açıklamada bulunan Çizikci, "Gençler için spor tesisleri, gençlik merkezleri, psikolojik yardım ve danışma merkezleri, meslek edinme kursları açılması, kötü alışkanlıklar ve madde bağımlıklarının önlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kadınların, meslek kursları açılarak üretime katkı vermesi sağlanacak. Yaşlılar için güçsüzler yurdu, huzurevi, hobi merkezleri açma ve bakımı, sağlık, giyim, gıda ve yakacak yardımı gibi nakdi ve ayni hizmetlerde bulunacağız. Engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, meslek edindirme veya beceri kursları açılması ayrıca iletişim ve spor gibi imkanların sağlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Kriz dönemi hizmetler verilmesi, ilgili kurumlarla görüşülerek çalışmalar yapılacağını kaydeden Çizikci, ayrıca ilçeye yeni bir terminal binası kazandıracaklarını açıkladı. İlçedeki trafik ve park sorununa çözüm üretileceğini anlatan Çizikci, "Hacıkarani ve Kaçak arası Rıhtım Projesi ile yollar tamamlanıp, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları yapacağız. Uludere Mahallemizi doğal haliyle restorasyonlar yaparak cazibe merkezi haline getireceğiz. Şehrimize kent müzesi kuracağız. Mezarlıklarımız tanzim edilecek, her türlü bakımları yapılacak. İhtiyaç duyulan gasilhane hemen yapılacak. Yeni cenaze ve itfaiye araçları temin edilecek. Pazarbaşı ve Uludere arası her türlü ıslah çalışması yapılarak cazibe merkezi haline getirilecek. Aşhane geliştirilerek yemek kalitesi artırılacak ve çok kişiye ulaşılması sağlanacak. Şehrimizin misyonuna katkı sağlayan tarihi binalarımız restorasyonları yapılarak daha aktif olarak kullanıma sokulacak. Şehir planlamasında akılcı ve kapsamlı bir uygulamayı, mimaride ise kullanılabilir ve sade bir üslubu benimsenecek. İskilip'in aktif fay hattı üzerinde olmasından dolayı depreme dayanıklı binaların yapılması önceliğimiz olacak. İlçenin tarihi evlerinde restorasyon faaliyetleri sonucunda ev sahipleri harekete geçirerek kullanıma açılması sağlanacak" diye konuştu.

Tarım, hayvancılık, Organize Sanayi Bölgesi ve istihdamla ilgili de açıklamalarda bulunan Çizikci, "Çiftçilerimize tohum ve gübre desteği, tarım danışmanlığı hizmetleri, tarımsal eğitim programları, Tarım arazilerinin ıslahı, endemik bitki ve meyve üretiminin artırılması desteği, çiftçilerin ürünlerinin pazar oluşturulmasını sağlayacağız. Hayvan besiciliği ile ilgili veteriner desteğini sağlayacağız. Mevcut sanayinin alt ve üst yapısının ihtiyaç birimlerine uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştirilecek. Sanayi Sitesi'ndeki esnafımızın çalışma ortamını iyileştirerek, ihtiyaç duyulan ilave dükkan yapımında dahil, gerekli çevre düzenlemeleriyle Küçük Sanayi Sitemiz modern bir görünüme kavuşacak, ilçemizin yüz akı olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması noktasında takipçi olacağız, yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Organize sanayi bölgesinde ilk etapta açılacak fabrikalarda istihdam oluşturulacak, işsizliğe engel olunacak" şeklinde konuştu.

Turizm alanında yapacakları çalışmalarla ilgili de bilgi veren Çizikci, "Konakların restorasyonu yaparak tarihi dokuyu muhafaza edip butik oteller açarak yöresel ürünlerin, endemik bitki ve meyvelerin pazara sürülmesini sağlayacak alt yapıyı kuracağız. Tüm ürünlerimize standart getirip pazar ağının oluşmasına imkan sağlayacağız. Yayla turizmine önem vereceğiz, yolların ıslahı uygun alanlara doğayı bozmadan uyumlu yapılarla konaklama imkanları sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM