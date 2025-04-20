AK Parti İstanbul, 2 Milyon Üyeyi Ziyaret Etmek İçin Sahaya İndi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstanbul, 2 Milyon Üyeyi Ziyaret Etmek İçin Sahaya İndi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 2 milyon parti üyesini kapsayan geniş çaplı hane ziyaret programı başlattı. Üyelerle birebir temas kurarak teşkilat çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

20.04.2025 16:11  Güncelleme: 16:18
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AK Parti İstanbul, 2 milyon üyeyi ziyaret etmek için sahaya indi

AK Parti'den teşkilat çalışmalarını güçlendirme çalışmaları: 2 milyon üyeye ziyaretler başladı

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını güçlendirmek ve üyelerle birebir temas kurmak amacıyla 2 milyon parti üyesini kapsayan geniş çaplı bir hane ziyaret programını başlattı. Programın Sultangazi ayağı, 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını güçlendirmek ve üyelerle birebir temas kurmak amacıyla, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in öncülüğünde 2 milyon parti üyesini kapsayan geniş çaplı bir hane ziyaret programını başlattı. Sultangazi'de gerçekleştirilen buluşmalara, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı da katıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak yürütülen gönül buluşmaları kapsamında, parti üyeleri evlerinde ziyaret edildi. Teşkilat mensupları mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla birebir temas kurdu. Ziyaretlerde, üyelerin talep ve önerileri dinlendi, teşkilatın tabanla olan gönül bağı pekiştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Üyelerimizle birebir temas kurarak gönül bağımızı güçlendirdik. Vatandaşlarımızla sahada yeniden kucaklaşmaktan memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.

Ziyaretler gün boyu İstanbul'un dört bir yanında devam etti. Programa basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

"MKYK üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte İstanbul'un her mahallesinde bu çalışmayı başlattık"

Ziyaretler kapsamında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı konuşmada, "Kıymetli basın mensuplarımız, çok değerli Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, teşkilatımızın fedakar mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul'un tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde 2 milyonu aşkın AK Parti üyemizle birebir temas kurmak için büyük bir gönül seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Bizler bugün Sultangazi mahallesindeyiz. Bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte İstanbul'un her mahallesinde bu çalışmayı başlattık" diye konuştu.

"Teşkilatlarımız muhalefette olduğumuz ilçelerde dahi büyük bir gayretle sahada oldu ve milletimizin yanında yer aldı"

İl Başkanı Abdullah Özdemir konuşmasının devamında ise, "'7 Şubat'ta 'Her Mahallesiyle İstanbul' mottosuyla başlattığımız yeni dönem çalışmaları, Ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam etti. Ramazan'ı, özellikle AK Partili belediyelerin olduğu ilçelerde en güzel şekilde yaşama imkanı bulduk. Bu süreçte teşkilatlarımız muhalefette olduğumuz ilçelerde dahi büyük bir gayretle sahada oldu ve milletimizin yanında yer aldı. Partinin milletin değerleriyle yoğruldu ve her zaman yönünü millete göre belirledi. AK Parti hiçbir zaman vesayetten veya dış güçlerden beslenmemiş, aksine milletin desteğini arkasına alarak vesayetin etkilerini kırmayı başarmış bir parti olmuştur" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul, 2 Milyon Üyeyi Ziyaret Etmek İçin Sahaya İndi - Son Dakika

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