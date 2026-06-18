AK Parti'den İstanbul Ekonomi Çalıştayı - Son Dakika
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AK Parti'den İstanbul Ekonomi Çalıştayı

AK Parti\'den İstanbul Ekonomi Çalıştayı
18.06.2026 09:47
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Çalıştayı"nda iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve sektör paydaşları bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Çalıştayı"nda iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve sektör paydaşları bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çalıştay sonucunda hazırlanacak raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını belirterek, "İstanbul, Türkiye ticaretinin, sanayisinin ve üretiminin kalbidir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ekonomi Çalıştayı", iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında görev yapan teşkilat mensuplarını bir araya getirdi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Küçük, Mali ve İdari İşler Başkanı Burak Şükrü Umur, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ile çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Çalıştayda İstanbul'un ekonomik geleceği, ihracat kapasitesi, istihdam olanakları, üretim ve sanayi politikaları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, oluşturulan çalışma masalarında görüş ve önerilerini paylaşarak, ortak akıl temelinde katkı sundu.

"İstanbul, Türkiye'nin gelecek vizyonunun şekillendiği şehirdir"

Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'un Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, "İstanbul, Türkiye ticaretinin, sanayisinin ve üretiminin kalbidir. Türkiye'nin gelecek perspektifinin şekillendiği şehir burasıdır. İstanbul hangi istikamete yönelirse, Türkiye de büyük ölçüde o doğrultuda ilerler" dedi.

İş dünyası ile kamu arasında güçlü bir istişare zemini oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Özdemir, ekonomik politikalara yön verirken sektör temsilcilerinin görüş ve beklentilerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Özdemir, pandemi sonrası süreç, bölgesel çatışmalar ve ekonomik dalgalanmaların yeni fırsat alanlarını da beraberinde getirdiğini belirterek, bu fırsatların ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Çalıştay sonunda hazırlanacak raporun ilgili kurumlarla paylaşılacağını belirten Özdemir, raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacağını ifade etti. Özdemir, söz konusu çalışmanın tek seferlik bir organizasyon olmadığını, belirli aralıklarla sürdürülecek istişare sürecinin ilk adımı olduğunu kaydetti.

"Çalıştay sonuçlarını somut adımlara dönüştüreceğiz"

Programın kapanışında konuşan AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanı Mehmet Küçük ise çalıştayda ortaya çıkan görüşlerin somut sonuçlara dönüşmesi için bir takvim oluşturduklarını açıkladı. Katılımcıların en çok dile getirilen önerilerin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ettiğini belirten Küçük, "Temmuz ayının 15'ine kadar sektör bazlı ve genel çalıştay raporumuzu hazırlayacağız. Bu raporu hem katılımcılarımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız" dedi.

Çalıştay, değerlendirme ve istişare oturumlarının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, İş Dünyası, AK Parti, Politika, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den İstanbul Ekonomi Çalıştayı - Son Dakika

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