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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür

28.01.2022 21:07

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür Kabaktepe ile Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi karla...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür

Kabaktepe ile Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Ekipleri etkin ve örnek çalışmaları için tebrik eden Başkan Kabaktepe ile Başkan Cin, aynı zamanda ekiplere baklava ikramında bulundu. İl genelinde yürütülen karla mücadele çalışmaları ile ilgili konuşan Kabaktepe, "Bu tip yağışlar bazen sıkıntılar oluşturuyor. Bunlarla mücadele etmek belediyelerimizin her açıdan yaptığı ve yapabildiği şeylerdir ama bunu derli toplu, zamanında, tecrübe ve belli birikimle yapmanın da ne kadar önemli olduğunu bu sefer İstanbul'da bir kez daha gördük" dedi.

Pendik Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışının etkili olduğu geçtiğimiz günlerde, hızla yol açma, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler mobil ikram aracıyla da yolda mahsur kalan vatandaşlara çay ve çorba ikram etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, karla gece gündüz mücadele eden ekiplerle bir araya geldi. AKOM'daki çalışmaları takip eden Başkan Kabaktepe, ara sokaklardaki planlı çalışmalar ve süreç hakkında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den bilgi aldı. Başkan Kabaktepe ile Başkan Cin, karla mücadele eden ekiplere ziyaret sırasında baklava da ikram etti.

Konu hakkında konuşan Başkan Ahmet Cin, "Şikayet oluşturabilecek bir durum şu an için söz konusu değil. Pandemi döneminde bu süreci ekip arkadaşlarımızla birlikte çok tecrübeli ve bilinçli bir şekilde yönettik. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kabaktepe ve Başkan Ahmet Cin, AKOM ziyaretleri sonrasında ilçe genelindeki ziyaretlerine devam ederek esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

"Bu süreçte Pendik dahil, belediyelerimiz hakkında bir şikayet duymadık"

Karla mücadelede örnek çalışmalar gösteren ekiplerle buluşan Başkan Ahmet Cin ve Başkan Kabaktepe, AKOM'daki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kabaktepe, "Bu tip yağışlar bazen sıkıntılar oluşturuyor. Bunlarla mücadele etmek belediyelerimizin her açıdan yaptığı ve yapabildiği şeylerdir ama bunu derli toplu, zamanında, tecrübe ve belli birikimle yapmanın da ne kadar önemli olduğunu bu sefer İstanbul'da bir kez daha gördük. Ama iyi bir organizasyon yapısıyla ilçemizin, Pendikli vatandaşlarımızın bu hadiselerden en az etkilenerek geçirmesini sağlamak da sizlerin görevi. İl teşkilatımıza ilçe belediyelerimiz ile ilgili şeyler geliyor, vatandaşlarımız bizleri de arıyor. Bu iki günlük süre içerisinde neredeyse belediyelerimizin tamamı hakkında, Pendik dahil, hemen hemen hiçbir serzeniş veya şikayet duymadık. Bunun kahramanı sizsiniz." ifadelerinde bulunarak ekipleri gayretleri için tebrik etti. Başkan Ahmet Cin ve Başkan Kabaktepe daha sonrasında motivasyonlarını arttırmak ve destek olmak için ekiplerle sohbet etti, ikramda bulundu.

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Ahmet Cin, İstanbul, AK Parti, kar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepede'den kar kahramanlarına baklavalı teşekkür - Son Dakika
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