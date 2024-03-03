AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Belediye Sayısını Artırmak İstiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Büyük bir aşkla, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz; 24 olan belediye sayımızı en az 30'a yükseltmektir" dedi.
31 Mart seçimlerine yönelik takvim süreci hızla ilerlerken, AK Parti İstanbul Teşkilatı da seçim çalışmalarına hız kattı. Bir yandan Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları aralıksız devam ederken, diğer yandan da Belediye Başkanlığı seçimleri için ilçe teşkilatları çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de teşkilatların çalışmalarını yakından takip ediyor. Seçimlere 1 aydan az bir süre kala ilçe teşkilatlarını tek tek ziyaret etmeye başlayan Kabaktepe, sahada yürütülen faaliyetlerle yakından ilgileniyor. Kabaktepe'nin ziyaretlerine; İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Cem Çekerek ve il başkan yardımcıları da eşlik ediyor.
Her hafta 500 bin hane ziyaret ediliyor
Genel seçimlerde 'Yüz Yüze İstanbul' saha çalışmasıyla vatandaşla buluşan teşkilat mensupları, 31 Mart yerel seçimlerinde 'Her Adımda Yeniden İstanbul' sloganıyla vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İlçe teşkilatlarının her hafta 500 bin haneyi ziyaret ettiğini söyleyen Kabaktepe, bu çalışmaların seçim zaferinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Kabaktepe, İstanbul'da halihazırda 24 olan AK Partili belediye sayısını en az 30 belediyeye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. AK Partili olmayan ilçelerinde AK Parti belediyeciliği ile tanışacağını belirten Kabaktepe, "Bu ilçedeki vatandaşlarımız AK Parti'nin eser ve hizmet belediyeciliğiyle buluşmak için adeta gün sayıyor. O günler çok yakın. 31 Mart zaferine az kaldı" ifadelerini kullandı.
"20 yıllık başarının temel lokomotifi, temel taşıyıcısı, temel anahtarı, her zaman AK Parti Teşkilatlarıdır" diyen Kabaktepe, "Vatanına, milletine, devletine ve bayrağına büyük bir aşkla bağlı olanlar asla yorulmazlar. Seçim süresince bu anlayışı bir an olsun terk etmeden çalışan, sokak sokak, hane hane gezen teşkilatlarımızın tüm kademelerine teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ne anlama geldiğinin bilincinde ve farkında olan, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çalışan siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla, milletimize hizmet etmenin sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan çalışacağız. Murat Kurum'u en güçlü şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız" dedi. - İSTANBUL
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Büyük bir aşkla, yorulmadan çalışacağız. Hedefimiz; 24 olan belediye sayımızı en az 30'a yükseltmektir' dedi.
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