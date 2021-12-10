AK Parti İzmir'de 'Teşkilat Akademisi' başlıyor - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' İzmir eğitimi, hafta sonu gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da aralarında bulunduğu eğitimciler, AK Parti teşkilatları ile buluşacak.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen koordinasyonunda yürütülen Teşkilat Akademisinin İzmir ayağı, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek eğitimler ile devam ediyor. 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' mottosuyla başlatılan ve ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerini kapsayan akademi programlarında; parti yöneticileri, mevcut ve eski bakanlar, milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazetecilerin eğitimleri yer alıyor. Balçova Termal Otel'de, yarın 09.30'da başlayacak Teşkilat Akademisinde; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın da derslere katılacak.

Kimler hangi dersi verecek?

Cumartesi günü eğitim verecek kişiler ve eğitim konuları şu şekilde:

Hamza Dağ 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Prof. Dr. Mehmet Şahin 'Savunma Sanayi', Şaban Kızıldağ 'Etkili İletişim', Faruk Çelik 'AK Parti ile Demokrasi Yolculuğu ve Lider', Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Sessiz Devrimler Çağı'. Pazar günü eğitim verecek kişiler ve eğitim konuları ise şu şekilde: Serdar Çam 'Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye', Nurullah Genç 'AK Değerler', Menderes Türel 'Reformcu AK Belediyecilik', Mustafa Ataş 'Teşkilatın El Kitabı', Uğur Işılak 'Motivasyon'

"Teşkilatımıza büyük heyecan ve motivasyon katacaktır"

Eğitimler öncesi açıklama yapan AK Parti İzmir AR-Ge ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici, "AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımızın koordinasyonunda düzenlenen Teşkilat Akademisi 81 ilde yapılmak üzere devam ediyor. Şu ana kadar 64 ilde yapıldı. Hafta sonu da ilimizde yapılacak. Toplam 10 ders olacak ve 10 eğitimci bu derslere girecek. 2023 yolunda, 'Teşkilat Akademisi' programlarımız, teşkilatımıza büyük heyecan ve motivasyon katacaktır. Aynı zamanda teşkilatlarımızın bilgilendirilmesi açısından çok büyük katkı olacaktır" dedi. - İZMİR