AK Parti İzmir'den Tugay'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İzmir'den Tugay'a Tepki

04.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Büyükşehir Başkanı Tugay'a yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile partinin diğer milletvekillerine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın "çamur at izi kalsın" politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

İzmirliyi bezdiren algı ve bahane belediyeciliğinin faturasının AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili İnan'a yüklenerek unutturulmaya çalışıldığını savunan Saygılı, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz birbiri ardına konuşuyormuş. Bundan şikayet ediyorsunuz. İzmir'in sokak ve caddeleri çöp işgali altındayken susalım mı? İzmirlinin helal lokmasını kooperatif skandalı adı altında CHP siyasi eliti cebine indirirken susalım mı? İzmir'in trafiği adeta bir çileye dönüşürken susalım mı? İzmir'in belediyeleri yolsuzluğa, hırsızlığa ve ahlaksızlığa batmışken tıpkı sizin vekilleriniz gibi susalım mı? CHP'nin siyasi aktörleri gibi devekuşu siyaseti yapıp kafamızı kuma gömünce İzmir'e yaşattığınız kötülükleri görmezden mi gelelim?"

Belediye işçilerinin ödenmeyen maaşlarını ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki eksiklikleri eleştiren Saygılı, Büyükşehir Belediyesinin bu mücadelede yer almadığını öne sürdü.

Nüfusun yoğun olduğu yerlerde spor ve kültür alanlarının bulunmadığını, gençleri koruyacak adımların atılmadığını iddia eden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler sahipsiz bırakılmış, belediye iş birliğinden kaçmaktadır. İzmir'in gençlerini uyuşturucudan korumak ortak sorumluluktur. Bu ihmalin son bulması şart, gençlerimizin geleceği için bu vurdumduymazlığı kabul etmiyoruz. Uyuşturucu ile mücadele için en önemli adımlardan biri de şehrin yenilenmesi, kentsel dönüşüm yapılarak sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir kent inşa edilmesidir. Güvenli sokaklar, sağlıklı yaşam ve spor alanları inşa etmek sizin sorumluluğunuzdur. Şunu iyi bilin ki ne Genel Sekreterimiz ne milletvekillerimiz ne de ben İzmirlinin hakkını savunmaktan geri durmadık, bundan sonra da durmayacağız."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 04:53:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.