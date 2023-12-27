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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menderes Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Saygılı, vatandaşların AK Parti belediyeciliğine oy vereceklerine inandığını vurguladı ve İzmir'i AK Parti'nin ayağa kaldırabileceğini belirtti. Ayrıca Gaziemir Belediyesi yönetimini eleştiren Saygılı, kentsel dönüşüm ve arazi üretimi konularında eksiklikler olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca\'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
27.12.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:30
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bilal Saygılı, Menderes Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, vatandaşların 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti belediyeciliğine oy vereceklerine inandığını vurguladı.

İzmir'i AK Parti'nin ayağa kaldırabileceğini kaydeden Saygılı, "Kaybedilen zaman, AK belediyecilikle kazanılabilir. Bunu biz değil, hemşerilerimiz söylüyor. Buca esnafı söylüyor. Buca'yı Buca yapan, köklerini buraya salan esnafımız bunu söylüyorsa bu iş bitmiştir. Bize de gereğini yapmak düşer; çalışmak, üretmek, eserler ortaya koymak düşer." ifadelerini kullandı.

Saygılı, partisinin Gaziemir ilçe teşkilatı üyeleriyle de bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Gaziemir Belediyesi yönetimini eleştiren Saygılı, şunları söyledi:

"Neredeyse yüzde 90'ı dönüşmesi gereken İzmir'de TOKİ mantığıyla ve güçlü yapılarla insanları mutlu edecek çözümler üretemezseniz, konserlerle, güzel kelamlarla danslarla günü geçirirseniz bir arpa boyu yol alamazsınız. Kentsel dönüşümü yapamadıkları gibi, arazi üretimini de engelliyorlar. Bu şehrin artık ana arterlerinin dışına çıkması gerekiyor. Sağlıklı bir kent yapısıyla nefes alması gerekiyor. Yapamadıklarının sorumlusu biz değiliz ama inşallah, tüm bunları yapmak bize nasip olacak."

Kaynak: AA
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