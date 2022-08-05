AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de esnaf ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de esnaf ve muhtarlarla buluştu

05.08.2022 17:46
AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de esnaf ve muhtarlarla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de muhtarlarla, esnafla ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de muhtarlarla, esnafla ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, 30 ilçede yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında Çiğli'de muhtarlarla ve esnafla bir araya geldi sorunlarını dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Körfez'deki kokunun giderilmemesi konusunda eleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinin kentteki problemleri çözümsüz bıraktığını savunan Sürekli, "Sayelerinde tehlike çanları hiç susmayan Harmandalı'nın yamacına kadar gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Katı Atık Arıtma Tesisi'nde sözüm ona yaptığı incelemelerin ardından tarih veriyor, seneye koku sorunu son bulacakmış. Sadece bir tesiste aslında sürekli yapmaları gereken bir revizyonla madem ortadan kalkıyordu pis koku, neden 3 yılda çözemediler. İzmirlilerin aklıyla alay ediyor, İzmir'i göz göre göre uçurumdan yuvarlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki koku sorununun çözümü için Büyük Kanal projesinin tamamlanması gerektiğini söylediklerini vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"Dereleri doğru bir şekilde ıslah etmeleri gerektiğini söylemekten yorulduk. Sayın Soyer, zaten sürekli revize etmeleri gereken atık su arıtma tesisinde göstermelik bir inceleme yapıp, yine büyük sözler vermekten kendini alıkoyamamış. Ne yazık ki, göz boyama amacıyla sahneye çıkmaktan, kendisini durmadan yalanlamaktan öteye gidemiyor. 2014'te temeli atılan dördüncü faz için kaynak arayacağız diyor, suyun geri kazanımından söz ediyor, çamuru bertaraf edeceğiz diyor ki, bunların hepsi afaki. Madem bu kadar basitti, bir revizyonla çözebilecektiniz, 3 yıldır neden yapmadınız?"

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Kaynak: AA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Çiğli, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de esnaf ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de esnaf ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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