AK Partili Saygılı: "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor"
AK Partili Saygılı: "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor"

AK Partili Saygılı: "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor"
09.01.2026 14:27  Güncelleme: 14:33
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Kars Halil Atilla İlkokulu'nun yeniden yapım sürecinde Bornova Belediyesi'nin ruhsat vermediğini ve süreci engellediğini savundu. Saygılı, CHP belediyeciliğinin eser üretmek yerine engel oluşturduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Kars Halil Atilla İlkokulu'nun yeniden yapımı sürecinde, Bornova Belediyesi'nin yapı ruhsatı vermeyerek süreci tıkadığını iddia etti. Saygılı, "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bornova ilçesinde bulunan Kars Halil Atilla İlkokulu'nun yeniden inşa süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak Bornova Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Milli Eğitim ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının tüm hazırlıkları tamamlamasına rağmen belediyenin ruhsat vermediğini savunan Saygılı, krizin Bakanlık müdahalesiyle aşıldığını duyurdu.

"Sorun CHP belediyeciliği"

Açıklamasında "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor" ifadelerini kullanan Saygılı, şunları kaydetti: "CHP Belediyeciliği bahane ürettiği kadar eser ve hizmet üretseydi, bugün İzmir'in yerel sorunlarını çoktan çözmüş olurduk. Konumuz: Bornova. Yine aynı hikaye, yine aynı CHP! Bornova'daki Kars Halil Atilla okulumuz depreme dayanıksız olduğu sebebiyle Bakanlığımızca yıkılıyor. Çocukların güvenliği her şeyimiz. Buraya kadar her şey normal. Milli Eğitim ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarımız üzerlerine düşeni yapıp yeniden inşa edilecek okulumuz için yatırım programına alma, ruhsat başvuruları ve diğer bürokratik işlemleri eksiksizce yapıyor. Buraya kadar da her şey normal. Madem öyle hemen okulun yapımına başlayın sorun ne dediğinizi duyar gibiyim. Sorun CHP Belediyeciliği! Sorun, yandaşlara konser adı altında fahiş ödemeler sunarken belediye personellerine maaş ödemeyen CHP'nin İzmir aklı. Sorun, İzmir'in ilçelerinin caddelerini, sokaklarını çöp yığınlarına teslim ederken tatil beldelerinde güneşlenmekten hicap duymayan CHP'nin İzmir kadroları."

"Ruhsat vermeyen Bornova Belediyesi"

Okulun tüm imkanlarının hazır olduğunu vurgulayan Saygılı, "Sorun, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kendisine sunulan vaziyet planı ve mimari uygulama projelerini işleme koyup 'yapı ruhsatı vermeyen' Bornova Belediyesi! Yapılacak olan okulun yeri hazır, projesi hazır, yatırım planında yeri hazır, Bakanlığımızca ödeneği de hazır. Ama CHP Belediyeciliği millete hizmet etmeye hazır değil. Bornova Belediyesi, kendi okulunda okuyamadığı için mağdur olan evlatlarımızı, onları farklı lokasyonlardaki okullara götürmek zorunda kalan aileleri mutlu etmeye hazır değil" dedi.

"Bakanlık müdahalesiyle çözüldü"

Sürecin Ankara nezdindeki girişimlerle çözüldüğünü belirten Saygılı, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve değerli milletvekillerimizin girişimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'un takdirleriyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında Bornova Belediyesi'nin engel olduğu durum çözüme kavuşturulmuştur. İzmir'in ve Bornova'nın yükünü almak yerine İzmirli öğrencilere ve ailelerine yük olan Bornova Belediyesi'dir. Borçsuz devraldıkları bir belediyeyi gırtlağına kadar borca batıran da Bornova belediyesini yöneten zihniyettir" ifadelerini kullandı.

"Hizmet üretin, hezimet üretmeyin"

Bornova Belediyesi ve İzmir'deki diğer CHP'li belediyelere çağrıda bulunan Bilal Saygılı, açıklamasını şöyle tamamladı: "Eser verin, hasar vermeyin. Hizmet üretin, hezimet üretmeyin. Yapan olun, bozan olmayın. Sizin siyasetinizin merkezine yerleştirdiğiniz ucuz hesaplara, millete kötülük yapacak kadar içine girdiğiniz haset kuyularına, çarpık yerel siyaset anlayışınıza, beceriksizliği bir politika pratiği olarak savunan karanlığınıza prim vermeyeceğiz. İzmir için çalışmaya, üretmeye, eser ve hizmet siyasetimizin nüvelerini İzmir'in dört bir köşesine taşımaya devam edeceğiz." - İZMİR

Son Dakika Politika

SON DAKİKA: AK Partili Saygılı: "CHP belediyeciliği eser değil, engel üretiyor" - Son Dakika
