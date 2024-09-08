İzmirlilerin Kurtuluşu Kutlandı

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman Türk ordusunun şehit kanlarıyla sulanmış topraklarda kazandığı zaferin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık aşkının, hürriyet sevdasının tescili olduğunu belirtti.

İzmir'de atılan ilk kurşunun yalnızca bir direnişin değil, tüm bir milletin ayağa kalkışının işareti olduğunu ifade eden Saygılı, Hasan Tahsin'in cesaretinin düşmana karşı boyun eğmeyen bir milletin direniş ruhunu harekete geçirdiğini dile getirdi.

Saygılı, büyük zaferin yıldönümünde o ruhu bir kez daha yaşadıklarını vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"O gün işgalcilere nasıl geçit vermediysek, bugün de milletimizin iradesine, devletimizin birliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken, 9 Eylül gibi önemli tarihler bize bir kez daha hatırlatıyor ki, bağımsızlığımız, birliğimiz ve beraberliğimiz en değerli hazinemizdir. Bu hazineyi korumak, bize ecdadımızdan emanet ve evlatlarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken İzmir'in kurtuluş ruhunu, milletimizin bağımsızlık sevdasını rehber edinmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."