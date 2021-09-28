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AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı

28.09.2021 14:17
AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yönetim kurulu toplantısını Kiraz'da yaptı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yönetim kurulu toplantısını Kiraz'da yaptı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz'ın gelişmesi için tüm engellere rağmen çalıştıklarını söyleyerek, "Kiraz, ayrımcılığa kurban ediliyor. İlçe halkına nefes aldıracak hastane kriziyle ilgili yaşananlar ortada. Hem sağlık hem toplu konut ihtiyacını karşılayacak bu büyük proje, CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından engelleniyor. Bu, olacak şey değil" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yönetim kurulu toplantısını Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ev sahipliğinde yaptı. Toplanan il yönetimi, ilçeyle ilgili genel ve yerel hizmetleri, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yatırımların süreceğini vurgulayarak, ilçe trafiğini de rahatlatan çevre yolunun komşu ilçelere ulaşımı da kolaylaştırdığını belirtti ve şunları söyledi:

"Kiraz Cumhur İttifakının özverili yerel idaresinde. Hepimizin nefesi, eli, desteği ilçemizin üstünde. 5 bin metrekarelik pazar yeri hayata geçti. Kirazlı hemşerilerimizi doğal gazla buluşturduk. Çevre yolu ile ilçenin olduğu gibi bölge trafiğine de nefes aldırdık. Su sorunu, sayelerinde buranın da kaderi gibiydi. Yine el attık, yine bizim işimiz değil demedik. Büyükşehir Belediyesi çözemedi, devreye girdik. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, 7 mahallede DSİ marifetiyle açılan kuyularla halkımızı içme suyuna kavuşturdu. Kiraz yıllardır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ayrımcılığına kurban ediliyor ne yazık ki; ama biz de buna rağmen durmuyor; zorluyor, hizmet ediyoruz."

Kiraz Devlet Hastanesi müjdesi

Kiraz Devlet Hastanesi için düğmeye basıldığını duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkacılar Mahallesi'nde yapımı planlanan; içinde hem 75 yataklı hastaneyi hem de konut ve okul alanını barındıran projeyi yargı yoluyla durdurarak Kiraz'a ihanet ediyorlar. Hiçbir haklı gerekçeleri yok. Bu, bölgenin en hayati ihtiyacı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığını engellemesine rağmen, biz yılmıyoruz. Bu hizmetleri ne yapıp edip hayata geçirmek için çalışıyoruz. Takipteyiz. İzmir Milletvekilimiz, Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım devrede. İmar planları düzenlenerek yeniden askıya çıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın girişimleriyle bu yatırımı mutlaka hayata geçireceğiz. Saliha Başkanımız çok cevval, çok çalışkan. Kiraz, AK Belediyeciliğin farkını yaşıyor. CHP'nin iki yüzlü hizmet anlayışına kurban ettirmeyiz. Her ihtiyacında yanındayız, olmaya devam edeceğiz."

Başkan Sürekli, büyükşehir idaresinin öğrenci yurduna da engel olduğunu öne sürerek, "Saliha Başkanımız canını dişine takarak yıllardır çalışıyor. Kiraz, hizmette engel tanımayan, sınırları zorlayan AK Parti Belediyeciliğini bizzat yaşıyor. 3 yıl önce öğrencilerin yurt sorununu çözmüş, zaman içinde yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni bir yurt alanı belirlemişti; ama burada da büyükşehir engeli ile karşılaştı. Şimdi yaşanan yoğunluğu kendi imkanları ile çözmüş durumda. Ağzını her açtığında, 'AK Parti İzmir'i cezalandırıyor' diyenlerin yaptıklarına bakın. Gerçekten üzücü. Algı yöneterek, günü kurtarmaya çalışarak halkı hizmetten mahrum bırakmayı içlerine sindirebiliyorlar. Sağlıktan eğitime ve barınma ihtiyacına kadar her noktada Kiraz'layız." - İZMİR

AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı
AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı
AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı

Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, İzmir, Kiraz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Yönetimi Kiraz'da toplandı - Son Dakika
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