AK Parti'li Çankırı "Vefa Buluşması" programına katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Çankırı "Vefa Buluşması" programına katıldı

01.09.2022 10:32
AK Parti'li Çankırı "Vefa Buluşması" programına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Vefa Buluşması" programı kapsamında geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Vefa Buluşması" programı kapsamında geçmiş dönemde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'da "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, geçmiş dönemlerde il genel meclisi üyeliği yapan teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmelerinin önemine değinerek, "Kıymetli büyüklerimizin tecrübelerini dinliyoruz ve deneyimlerin aktarılmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

İzmir'e iktidarları sürecinde önemli eserler kazandırdıklarını belirten Çankırı, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Programı düzenleyen İzmir İl Başkanlığı'na teşekkür eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki bu bizim için çok önemli bir dava, şu anda ortaya konulan oyun sadece 6'lı masa değil, masanın altından masayı yönetenler ve Cumhurbaşkanımıza oynanan oyunların sizlerle üstesinden geleceğiz. Ben inanıyorum ki sizlerin de desteğiyle önce 2023'te sonra da 2024'te başarılı olacağız."

Kerem Ali Sürekli de, "vefa buluşmaları"nı 2019 yılından bu yana sürdürdüklerini aktardı.

Sürekli ilerleyen süreçte bölge buluşmaları kapsamında geçmiş dönem mahalle başkanlarıyla da bir araya geleceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vefaya çok önem veriyor. Kendileri 20 yıldır, ülkemize, milletimize ve ideallerimize hizmet ediyor, vefa gösteriyor. Şimdi sıra bizde, milletimize hizmet etmeye devam edecek Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzu ödeyeceğiz ve 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Çankırı 'Vefa Buluşması' programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Çankırı "Vefa Buluşması" programına katıldı - Son Dakika
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