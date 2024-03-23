AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün büyükşehir adaylarını, ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenler, sandıktan bir netice beklemesin. İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek." dedi.
Yerel seçim süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok sık İzmir ve ilçelerinde programlar yaptığını, bunun nedenini iyi bildiklerini belirtti.
CHP'nin bu şehrin verdiği desteğin kıymetini bilemediğini savunan İnan, "Bugün büyükşehir adaylarını, ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenler, sandıktan bir netice beklemesin. İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek. Bizim bu şehre hizmet etme umudumuz var. Artık vakit tamam. İzmirli hemşehrilerimize 'bir dönem bize şans verin' ricamız büyük bir teveccühle karşılık buluyor. Güçlü bir İzmir hikayesi yazmaya başlıyoruz." dedi.
İzmirlilerden korku istismarcılarına prim vermemelerini istediklerini ifade eden İnan, "Bizim kitabımızda dışlamak yok. Bu zamana kadar İzmir'i tanımış, sorunları için dertlenmiş, en ufak çaba ortaya koyan, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde kazanan İzmir olacak." diye konuştu.
İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında en başarısız başkanlar arasında gösterildiğini de iddia ederek "Karşıyaka'da hangi icraatı yaptı ki büyükşehirde bir eseri olacak? Çıkmış bizim büyükşehir adayımızın projelerini hedef alıyor. Bu iş vizyon işi, bu şehre gelen yatırımlara sizin hayalleriniz dahi erişemez." diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve sırtını kime dayarlarsa dayasınlar umursamadıklarını söyledi. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede 10 ayda 421 örgütün yakalandığını açıkladı. Evden hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı kararlı olduklarını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
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