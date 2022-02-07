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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

07.02.2022 10:08
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Seferihisar ilçesinde muhtar, esnaf, basın ve kurum ziyaretleri yaptı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Seferihisar ilçesinde muhtar, esnaf, basın ve kurum ziyaretleri yaptı.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaya, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile beraber muhtarlarla görüşerek, mahalleler ile ilgili bilgi aldı, talepleri dinledi.

Muhtarlara telefon numarasını veren Kaya, "Seferihisar için gece gündüz fark etmez, günün hangi saati olursa olsun bizzat beni arayarak sorunlarınızı ulaştırabilirsiniz. İletişimimizi kopartmayalım, sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaya, daha sonra Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını ziyaret ederek, odaların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Esnaf ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Kaya, partisinin istişare toplantısına da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Kaya Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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