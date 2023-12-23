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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan Selçuk Belediyesine eleştiri - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan Selçuk Belediyesine eleştiri

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk Belediyesinin Meryemana Tabiat Parkı otoparkının kullanımıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından istenen evrakları hazırlayamadığını belirterek eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya\'dan Selçuk Belediyesine eleştiri
23.12.2023 - 09:45,
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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Meryemana Tabiat Parkı otoparkının kullanımıyla ilgili Selçuk Belediyesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından istenen evrakları hazırlayamadığını belirterek, "Sayın Başkan, kendi eksikliğini örtmek için bir siyasi şova imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaya, yaptığı açıklamada Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryemana Tabiat Parkı otoparkında kullanım izinin uzatılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının belediyeye gönderdiği belgeyi paylaşarak istenen evrakların toplanamadığını belirtti.

Belediyenin üzerine düşen görevi yerine getiremediğini savunan Kaya, şunları kaydetti:

"Belediyenin hazırlaması gereken evrakları hazırlayamayan, eksik evraktan dolayı da hizmetlerin aksamaması için ek süre alan Sayın Başkan, kendi eksikliğini örtmek için bir siyasi şova imza atmıştır. Üstelik, bu durum partimizin meclis üyeleri tarafından şifahi olarak kendisine hem de daha dün bildirildiği halde gerçek dışı beyanlarına devam edebilmektedir. Bu gerçek dışı mağduriyet hikayelerinden adaylık çıkmaz. Parti içi yarışlarınıza, koltuk kapma mücadelelerinize bizi ve Selçukluları alet etmeyin."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan Selçuk Belediyesine eleştiri - Son Dakika
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