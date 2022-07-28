AK Parti'li Kaya, Torbalı'daki 5 mahallede çeşmelerden 20 gündür su akmadığını açıkladı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Torbalı ilçesindeki 5 mahallede 20 gündür çeşmelerden su akmadığını iddia ederek, "Toprağı 5 metre kazsanız su ile karşılaşacağınız berekete ve bolluğa sahip köylerde, insanlarımıza susuzluk çektiriyorlar. CHP'li Tunç Soyer ağalığa özenmesin. İnsanlarımızın suyunu versin, kanalizasyonunu yapsın, yolunu asfaltlasın." dedi.

Torbalı'ya bağlı Türkmenköy, Yoğurtçular, Demirciköy, Ayrancılar, Yazıbaşı ve Atalan mahallelerini ziyaret eden Kaya'ya, AK Parti İlçe Başkanı Selman Günaydın ile parti yöneticileri eşlik etti.

Milletvekili Kaya, Atalan Mahallesi ziyaretinde, Torbalı'nın kırsaldaki mahalleleri Atalan, Bülbüldere, Naime, Göllüce ve Kırbaş'ta 20 gündür çeşmelerden su akmadığını ileri sürdü.

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in "Toprak işleyenin su kullananın" sözünü ilk söylediği yerin Göllüce Mahallesi olduğunu aktaran Kaya, şöyle dedi:

"O yıllarda, toprak ağaları köylüye arazilerini ekip biçmeleri için gereken suyu vermiyorlardı. Köylünün çilesini ve mücadelesini gören Ecevit, Torbalı'da bu sözü söylemişti. 50 sene sonra baktığımızda, o zamanın toprak ağalarının vermediği suyu şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesinin vermediğini görüyoruz. İnsanlarımızı bayram günü susuz bıraktılar. Toprağı 5 metre kazsanız su ile karşılaşacağınız berekete ve bolluğa sahip köylerde, insanlarımıza susuzluk çektiriyorlar. CHP'li Tunç Soyer ağalığa özenmesin. İnsanlarımızın suyunu versin, kanalizasyonunu yapsın, yolunu asfaltlasın."

Torbalı'da kırsalda bulunan birçok bölgeye olduğu gibi Türkmenköy Mahallesi'ne de doğal gaz getirdiklerini hatırlatan Kaya, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ise mahalleye kanalizasyon hizmeti veremediğini söyledi.

Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik ise susuzluğa rağmen yüksek su faturaları ödemeye devam ettiklerini belirtti.

Bölgede yaşayanların bayram günü susuz kaldığını, tankerlerle evlerine su getirerek ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Çelik, "Susuzluktan dolayı büyük sıkıntı çekiyoruz. Bayram günü insanlarımız susuz kaldı. Hem su yok, hem zamlı tarifeden su faturaları gelmeye devam ediyor. Suyun ne zaman geleceğine dair hiçbir açıklamaları yok. Yaz gününde köyümüzü hastalık sarabilir, korku içindeyiz." şeklinde konuştu.