AK Parti Kadın Kolları'ndan Nefret Söylemine Tepki

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, "Türkiye, birilerinin insanları inançları ve kıyafetleri nedeniyle hedef gösterdiği, toplumdan dışladığı eski Türkiye değildir, asla da olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Kadın Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir kadının, "kapalılar imha edilsin" şeklinde bir ifade kullanmasını en sert şekilde kınadıkları belirtildi.

Kadınların başörtüsü takıp takmayacağına, hangi inanca sahip olacağına ya da nasıl yaşayacağına karar verme haddinin hiç kimseye ait olmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kadınlar, birbirlerinin tercihlerini, yaşam biçimlerini ve kimliklerini yok sayarak değil, farklılıklarına rağmen birbirlerinin haklarını savunarak güçlenir. Kendi tercihine saygı beklerken başkasının tercihine tahammül edememek özgürlük değil, tahakküm anlayışıdır. İnancı ve kıyafeti nedeniyle milyonlarca vatandaşımızı hedef alarak 'imha edilsin' çağrısında bulunmak, kabul edilemez bir nefret söylemidir. Bir kadının, başka kadınları yalnızca tercihleri ve inançları nedeniyle hedef göstermesi ise toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, ortak yaşam kültürüne zarar veren son derece talihsiz bir tutumdur."

"Hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Ülkede, başörtülü kadınların yıllarca ayrımcılığa, baskıya ve yasaklara maruz kaldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük mücadelelerle kazanılan hakların ardından, bugün aynı ayrımcı zihniyetin yeniden nefret diliyle ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye, birilerinin insanları inançları ve kıyafetleri nedeniyle hedef gösterdiği, toplumdan dışladığı eski Türkiye değildir, asla da olmayacaktır. AK Parti Kadın Kolları olarak, kadınları hedef alan her türlü ayrımcı ve nefret içerikli söylemin karşısında durmaya, hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz."