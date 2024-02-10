Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Parkı\'nı gezdirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve AK Parti Şehitkamil Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe ile beraberindeki yönetimine D.T. Şehitkamil Sahnesi ve AGRO Parkı gezdirdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe ve yönetimini ağırlayarak, D.T. Şehitkamil Sahnesi ile AGRO Park'ta incelemelerde bulundu. Projeleri hakkında partililere bilgilendirmelerde bulunan Fadıloğlu, ilçe genelinde hayata geçirilen projeleri sunum eşliğinde anlattı.
Gezi programının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, "Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu nezaretinde bir güne sığdırılamayacak iki muhteşem eserleri gezdik. Başkanımız Gaziantep'e yeni bir soluk kazandırmış. D.T. Şehitkamil Sahnesi alanında gerçekten en iddialı ve eşsiz mekanlardan biri olmuş. AGRO Park, çok donanımlı, nitelikli çok güzel bir park. Gaziantep'e kazandırılmış sanat eseri diyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımız çok güzel işler yapmış hem kendisine hem de ekibine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güzel hizmetler yapacağından eminim" dedi.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe ise, "Başkanımız reklam değil hizmet yapıyor. Sadece ilçemize yönelik değil tüm Gazianteplilerin faydalanabileceği eserler karşısında büyülenmemek elde değil. Gençlik teşkilatı olarak seçim sürecinde Başkanımızın ilçemize kazandırdığı eserleri ve tüm hizmetleri biz anlatacağız. Teşkilatımız zaten çok memnun, başkanımız da fazlasıyla çalışıyor. Yeni dönemde de Gaziantep'e çağ atlatacak projeler hayata geçireceğinden hiç şüphemiz yok. Tüm hizmetlerinden dolayı ve bizleri ağırladığı için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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