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AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz - Son Dakika

AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz

30.12.2021 17:33

KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan sebebiyle atanamayan öğretmenlerin sorununu konuşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, randevu alamadığı için içeri giremedi. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'na, AK Parti kanadından ilk tepkiyi Şamil Tayyar göstererek, "Niyet 'sivil itaatsizlik' oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin genel merkezinde, KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda aldıkları düşük puan nedeniyle atanamayan öğretmenlerle bir araya gelmişti. Mülakat yüzünden atanamayan öğretmenlere destek veren Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu.

ZİNCİRLİ KAPIYLA KARŞILAŞTI

Bugün tam da söylediği saatte bakanlığın önünden hazır bulunan Kılıçdaroğlu, zincirli kapıyla karşılaştı. İçeriye alınmayan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, bir kişinin hakkı gasp ediliyorsa, bu gasp edilme sarayın talimatıyla yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim en öncelikli görevimdir. Adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. KPSS'de 80 puan alan, 90 puan alan, 95 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördük. Onlarla konuştuk. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye, bu memlekete yazıktır, günahtır." diye konuştu.

MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti kanadından ilk tepki: Sahiden suyu çıktı

"SAHİDEN SUYU ÇIKTI"

Bu gelişmeden sonra Kılıçdaroğlu'na AK Parti kanadından ilk tepkiyi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar gösterdi. Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenen Şamil Tayyar, "Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet 'sivil itaatsizlik' oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz." ifadelerini kullandı.

MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti kanadından ilk tepki: Sahiden suyu çıktı
MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti kanadından ilk tepki: Sokakları dar ederiz
Şamil Tayyar
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milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz - Son Dakika
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