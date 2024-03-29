AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, 5000 Evlerde Yoğun Desteğe Karşılandı

Politika

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle halkı ile iftar programlarında bir araya gelen AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, 5000 evlerde vatandaşın yoğun desteği ile karşılandı.

Yerel seçimlere 2 gün kalırken, Karabük'te heyecanda giderek yükseliyor. Gece gündüz durmadan vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, 5000 Evler de AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

5000 Evler Cumhuriyet, 75. Yıl ve Bahçelievler mahalleleri sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Özkan Çetinkaya'yı coşkuyla karşılayarak, desteklerini bir kez daha dile getirdiler.

Semazen gösterisinin de yer aldığı iftar programı sonrası teşekkür konuşması yapan Başkan Adayı Çetinkaya, "Mübarek Ramazan ayı ve seçimlere sayılı günler kala siz değerli mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah 31 Mart'ta 15 yıllık bir duran dönemden kurtulacağız. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da inşallah hep beraber yükselişe geçeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren Karabük'ün her mahallesi, 5000 Evler başta olmak üzere hızlı bir şekilde tüm mahallelerimizin problemlerini ihtiyaçlarını biliyoruz ve hızlı bir şekilde çözmek için geliyoruz." dedi.

Program boyunca Çetinkaya, mahalle sakinleriyle bire bir ilgilenerek, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt Çetinkaya için destek istedi. - KARABÜK