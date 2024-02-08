AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: Karabük'ü geliştirmek için çalışacağız - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: Karabük'ü geliştirmek için çalışacağız

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya: Karabük\'ü geliştirmek için çalışacağız

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, sosyal, kültürel, sanatsal alanda gelişmiş ve yeni yaşam alanları ile kent kıvamına gelmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacaklarını söyledi. Çetinkaya, Karabük'ü güzelleştirmek ve geliştirmek adına kolları sıvayarak bismillah diyerek yola çıktıklarını belirtti.

08.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:50
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, sosyal, kültürel, sanatsal alanda gelişmiş ve yeni yaşam alanları ile kent kıvamına gelmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde esnafları gezerek destek taleplerinde bulunurken, bir taraftandan da esnafın talep ve önerilerini dinledi.

"Karabük'ü Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe taşımaya hazırız"

Karabük'ün daha yaşanabilir bir şehir olması adına koltukta oturan değil sürekli halka hizmet adına sahada olacaklarını ifade eden başkan adayı Çetinkaya, " Karabük'ü güzelleştirmek ve geliştirmek adına kolları sıvayarak bismillah diyerek yola çıktık. Sosyal, kültürel, sanatsal alanda gelişmiş ve yeni yaşam alanları ile kent kıvamına gelmek için 5 yıl boyunca durmadan çalışacağız. Günün her saatini sahada olarak hizmet anlamında ne gerekiyorsa yapacağız. Edindiğimiz, gördüğümüz ne varsa daha çağdaş bir Karabük'ü hep birlikte baştan sona tepeden tırnağa inşa ederek, Karabük'ün hem sosyal hem ekonomik manada kalkınmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. Karabük'ümüz artık arzuladığı gerçek belediyeciliği iktidarımızın da desteğini alarak kavuşmalı. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra 'Sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunacağız. Genç ve dinamik bir belediye başkan adayı olarak, Karabük'ü Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe taşımaya hazırız " dedi.

"Gerçek belediyecilikle birlikte eser ve hizmet siyasetini Karabük'ümüze yansıtmak istiyoruz"

Ziyaretleri kapsamında esnafın ve vatandaşların başka şehirleri örnek gösterdiğini de dikkat çeken Çetinkaya, " Vatandaşımız artık daha güzel bir kent ortamına kavuşmak istiyor. Gezdikleri şehirde gördükleri hizmetleri bizlere anlatıp, oralardaki modern yol, kaldırım, yeşil alanlar ve şehir merkezi hareketliliğinin aynısını burada da talep etmekteler. Kısacası artık vizyon değişikliğine gidilmesi yönünde taleplerini vatandaşımız bize iletiyor. Bunlar gibi bir çok örneği gezdiğimiz her mahalle ve caddede vatandaşımız bizlere iletiyor. Halkımızın vatandaşımızın istediği alt ve üst yapı yatırımları hükümetimizin de desteği ile hızlı yaparız. Herkes için sosyal hizmetlerimizi artırırız. Bunun için kollarımızı sıvadık ve çalışmalarımızı da buna göre hazırlıyoruz. Gerçek belediyecilikle birlikte eser ve hizmet siyasetini Karabük'ümüze yansıtmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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