AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Park projesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı\'yı Karabük\'e davet etti

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Nehir Park projesi ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 7 Mart'ta Karabük'te olacağını açıkladı.

Çetrinkaya, vizyon projelerle şehirde yeni bir şehircilik vizyonuyla sahneye çıktıklarını belirterek, " Tabii bunlardan birincisi burada işte Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz ve bakanlarımızla görüşmemizin akabinde gar sahasına Bakanımızın da katılımıyla burada sahanın tahliyesi noktasındaki beyanatları, söylemleri bakanımız bize sağ olsun Karabük halkının hizmetine açılacağını söyledi. Nehir park projesi de Karabük'ün potansiyeline katkısı çok büyük olacak. İkinci projemiz hep dedik ya bir gar sahası var. Bunun tahliye olması gerekiyor. Bir de şehrin ana merkezi olan bir nehrimiz var. Bugün bakıyoruz Anadolu da birçok vilayetin bu nehri hemşehrilerinin hizmetine açtığını görüyoruz etrafımızdaki illerde, vilayetlerde de. Bu noktada biz de istiyoruz ki su akar, Karabüklü bakar değil, su akar Karabük'ün etrafında sosyal etkinlikler yapar. Yine turizm bu noktada bizim için çok önemli. 550 bin turist geliyor Safranbolu bölgemize. Bu turistler Karabük'te hiçbir şekilde zaman geçirmiyor. Biz arzu ediyoruz ki hem sosyal hem ticari hayatımıza katkısı olsun. Bu 550 bin turist buralarda dursun. Bizim oradaki nehir park etrafında açacağımız tesislerde yine işte buradaki sosyal tesislerde zaman geçirsin, Karabük'te turizmden faydalansın istiyoruz. Bu noktada nehir parkı hayata geçirmek adına yine Tarım ve Orman Bakanımızla da istişarelerimiz olacak alanı inceleyeceğiz. Bu alanı ne kadar hızlı bir şekilde Karabük halkının hizmetine sunarız, bunu en modern, en kullanışlı halkın en takdir ettiği projeyi buraya nasıl uygularız? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Adaylıkla biz bu kontaklara başladık. Yani özellikle bu kronikleşmiş projelerin, kronikleşmiş vaatlerin bir an önce hayata geçirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızda bu niyetle geliyor şehrimize." ifadelerini kullandı. - KARABÜK