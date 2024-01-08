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AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Saltesnaflarla bir araya geldi. Şahin ve Keskinkılıç, Eskipazar ilçesinde vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinledi. Milletvekilleri ve İl Başkanı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri ve İl Başkanı Vatandaşlarla Buluştu
08.01.2024 - 20:47,
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ileİl Başkanı Ferhat Saltesnaflarla bir araya geldi.

Şahin ve Keskinkılıç, Eskipazar ilçesinde Köprübaşı, Dereevler ve Esentepe bölgelerinde vatandaşlarla görüştü, esnafların sorunlarını dinledi. Vatandaş ve esnaftan istek, öneri, ve talepleri alan milletvekilleri ile Salt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Milletvekili Şahin, TBMM'de yoğun bir çalışma temposunu geride bıraktıklarını ve ilk fırsatta Karabük'e gelerek hemşerileri ile kucaklaştıklarını söyledi.

Keskinkılıç ise her daim vatandaş ve esnafları ile bir araya geldiklerini, hal ve hatırlarını sorduklarını ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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