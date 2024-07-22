AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak."
AK Parti kaynaklarına göre, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' kelimesi çıkarılacak. Bu değişiklikle, sokak köpeklerinin insanlık dışı yöntemlerle öldürülmesi engellenmeye çalışılacak.
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22.07.2024 18:01:04. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak." - Son Dakika
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