AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak." - Son Dakika
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Politika

AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak."

AK Parti kaynaklarına göre, sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' kelimesi çıkarılacak. Bu değişiklikle, sokak köpeklerinin insanlık dışı yöntemlerle öldürülmesi engellenmeye çalışılacak.

22.07.2024 17:43
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AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti kaynakları: 'Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti kaynakları: "Sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinden 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak." - Son Dakika
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