AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm: Allah\'ın izniyle fazlasıyla toparlarız

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; 31 Mart'ta yapılan seçimin sonucuyla ilgili olarak; "Allah'ın izniyle fazlasıyla toparlarız" dedi.
AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, teşkilatın bayramlaşma töreninde konuştu. 31 Mart'ta yapılan seçimi kazasız ve belasız bir şekilde atlattıklarını kaydeden Üzüm, şunları belirtti:
"Önemli bir seçim dönemi atlattık. Kazasız, belasız atlattık. Katkılarından dolayı hem bakanlarımıza hem milletvekillerimize hem belediye başkanlarımıza hem de teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Milletimizin tercihi, başımızın tacı dedik. AK Parti her zaman demokrasinin en üst düzeyde temsil edildiği bir kurumdur. Çok önemli bir partidir. Geleneklerimizde ve genlerimizde halkın takdirini her zaman başımızın üzerinde tutmuşuzdur. Bundan sonraki süreçte AK Parti ve Cumhurbaşkanımız halkın gönlüne girdiği için gönülden hiçbir zaman çıkmaz. Biz yeniden gönüllere gireriz. Sadece akıllarda ufak bir karışıklık olmuştur. Allah'ın izniyle fazlasıyla toparlarız. Bu konuda da AK Parti teşkilatları olarak bu büyük aileyi herkese hissettirdiğimiz kanaatindeyim." - KAYSERİ
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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