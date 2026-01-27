Hüseyin Okandan: "Ey CHP, kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın" - Son Dakika
Politika

Hüseyin Okandan: "Ey CHP, kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın"

Hüseyin Okandan: "Ey CHP, kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın"
27.01.2026 05:08  Güncelleme: 05:10
Hüseyin Okandan, CHP'nin belediye şirketleri hakkında yaptığı suç duyurusuna yanıt vererek, CHP'yi algı operasyonu yapmakla eleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı'nın belediye şirketleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ey CHP, kendi gündeminizi değiştirmek için tiyatro yapmayın" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da raporları ve kanıtları ortaya koyarız, görmezden gelirler. Kayseri'de ise kendi kaoslarını ve beceriksizliklerini örtmek için sahneye çıkıp algı operasyonu yaparlar. Allah ıslah eylesin. Sayıştay raporunda tek bir suç duyurusu, tek bir tazmin hükmü dahi yokken; 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'zimmet' gibi en ağır ithamları dillendirmeleri, hukuka değil manşete çalıştıklarını, açıkça tiyatro yaptıklarını göstermektedir. Delil yok, karar yok, sonuç yok. Boş lafla, algıyla, iftirayla siyaset yapılmaz. Kayseri'nin kazanımları, milletin kimi muhatap aldığı da ortadadır. CHP, çamur atmak yerine önce kendi içindeki dağınıklığı, kavgayı ve yönetememe krizini çözerek işe başlamalı, kendi başarısızlığını iftirayla örtmeye çalışmamalıdır. Kayseri'nin kazancı, CHP'nin algı oyunlarından da ucuz şovlarından da büyüktür." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

