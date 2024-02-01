AK Parti Kayseri İl Başkanı: Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, cumartesi günü yapılacak aday tanıtım töreni öncesinde yaptığı açıklamada, "Tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz" dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından cumartesi günü düzenlenecek tören ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerdeki ilçe belediye başkan adayları tanıtılacak. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de, partinin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Üzüm, "Partimizde hummalı bir çalışma var. Cumartesi günü olacak olan tören çok coşkulu bir tören olacak. Bu töreni 2019'da da yapmıştık. Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Törenini cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımız devam ediyor. AK Parti'nin hedefi hiçbir zaman en ufak bir başarısızlık olmadı. Her zaman en üst düzey başarıyı isteriz. Üzerine ekleyerek daha fazla oy almak, tüm belediyeleri kazanmak en büyük hedefimiz. Elimizden geleni yapacağız. Takdir Allah'ın" dedi.
AK Parti Kayseri Seçim İşleri Başkanı Abdulkerim Yalçın, "İnşallah 2024 yerel seçim çalışması şehrimiz adına hayırlı ve uğurlu olur. Önümüzde çok yoğun bir süreç var. Tüm teşkilat kademelerimizle birlikte bu süreci planlı ve programlı olarak sahanın her noktasında olacak şekilde planlıyoruz. Kısa, orta ve uzun vade olarak yaptığımız planlamada önümüzde aday tanıtım programı var. Bu programını da şehrin bütün dinamikleri ile beraber şehrimize değer katacak bir projeksiyonda gerçekleştireceğiz. Bu programdan sonra bütün dinamiklerimizle birlikte sahanın her noktasında seçim koordinasyon planlaması ile SKM programlarımız başlıyor. Şehrimiz adına faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu. - KAYSERİ
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