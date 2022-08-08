Gülüç ve Ormanlı'daki çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
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Gülüç ve Ormanlı'daki çalışmalar değerlendirildi

08.08.2022 12:18
Gülüç ve Ormanlı'daki çalışmalar değerlendirildi

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç ve Ormanlı Belediye Başkanları ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek beldelerdeki çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç ve Ormanlı Belediye Başkanları ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek beldelerdeki çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş yapımı devam eden Millet Bahçesi ile diğer çalışmalar hakkında Vali Tutulmaz'a bilgi verirken, beldenin eksiklikleri hakkında bazı taleplerde bulundu. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'da belde içerisinde devam eden dere ıslah çalışması ve diğer konularda Vali Tutulmaz'ı bilgilendirdi. Vali Tutulmaz her iki başkana çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, her iki beldeninde eksiklerinin giderilmesi noktasında çalışmalar yapılacağını ifade etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bokzurt ise Vali Tutulmaz'a kabulleri ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gülüç ve Ormanlı'daki çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

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