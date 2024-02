AK Parti, Kepez\'de yerel seçim startını verdi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ve Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Kepez'den yerel seçim startını verdi. Kepez'in seçim startı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nden verildi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, 'kutlu bir yola çıkan' Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer'e başarılar dileyerek Kepezlilerden destek istedi.

Kepez'deki 15 yıllık hizmet yolculuğunda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tütüncü, "15 yıl boyunca bu yolu sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle yürüdük. Beraber sevindik, beraber heyecanlandık, beraber umutlandık, yeri geldi beraber üzüldük. AK Parti'nin AK gönüllü, kalplerinde hep sevgiler dolu kadrolarıyla beraber, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli vatanperver kadrolarıyla beraber aile olduk, bir olduk, beraber olduk. Bugün yeni bir başlangıç için, Kepez için, Antalya için yeni bir başlangıç için bir araya geldik. Bugün Rıza Başkanımızın önderliğinde Kepez'in yeni döneminin seçim kampanyası için bir araya geldik" dedi.

"Kepez'de omuz omuza çalıştık"

2009'da yılında çıktığı yolun 15 yıllık bir yol arkadaşlığı olduğunu belirten Tütüncü, "15 yıl önceki Kepez, her caddesinde, her sokağında belediyenin çözmesi gereken sorunların olduğu bir bölgeydi. En önemli sorunlarda imar ve mülkiyet sorunlarıydı. Geçtiğimiz 15 yıl içinde bütün sorunları çöze çöze ilerledik. 2009 yılında 350 bin nüfusumuz vardı. Şu an bu nüfus 700 bine çıktı. Şu anda nüfusu iki katına çıkmış bir Kepez karşımızda. 1980 yılından sonra Antalya'da baş gösteren çarpık kentleşme ve gecekondu probleminin kahir ekseriyetinin yaşandığı bir ilçeydi. Teşkilatımızla, partimizle, Cumhur İttifakımızla hep birlikte el ele, omuz omuza çalıştık. Belediye meclislerimizde çok önemli kararlar çıkardık ki tam 90 bin gecekonduyu Kepez'de kaldırdık. Bu çok önemli bir başarıydı. Kepez'de 80 bin adet de tapu verildi. 1200 kilometreden fazla yeni yol açtık. Antalya'dan Rize'ye kadar bir koridor açmış olduk. Bütün bunları belediyenin imkanlarıyla, kendi araçlarıyla yapıldı. Kepez'e 15 yılda 3,5 milyon metre kare yeni yeşil alan ilan ettik ve 500 mahalle parkı kazandırdık. Belediye tiyatro ekimiz, temsillerini Muratpaşa'da bir salonda veriyordu. Şu anda Kepez'de 50'den fazla kültür sanat faaliyeti yapabileceğimiz alanlar var. Aynı anda 100 bin kişiye hizmet verebileceğimiz kültür sanat alanlarımız var. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde de 18 tane aynı anda toplantı yapabileceğimiz salonlarımız var. Antalya Büyükşehir Belediyesi bugün gelsin Mimar Sinan Kongre merkezi gibi bir kongre merkezi yapsın" diye konuştu.

"Kazanan yine Kepez olsun"

Antalya'nın kullanımına açılan Dokumapark'a da değinen Tütüncü, "Bugün Dokumapark, günlük 65 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. 13 tane müze var. 1952 tarihinde hayal edilen kent müzesi, 1977 şehrin hedefi haline dönüştürülüyor ve biz bu müzeyi Kepez'de Dokumapark'ta kurduk. Şimdi Dokumapark'ın yanındaki Pil Fabrikasını da korumacı yaklaşımla rehabilite ediyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımızı bitirmekte Rıza Sümer başkanımıza kısmet olur. Yaptığımız her hizmetin sonunda kazanan bu güzel şehrin insanları oldu. Bugün Kepez, 15 tane hastanesi olan bir ilçe Yaptığımız 60 aile sağlığı merkezilerini saymıyorum bile Biz, kamu yatırımlarını bölgeye çekmeyi başardık. Belediyecilik çalışmalarımızla bölgeyi kalkındırdık. Bugünden sonra bu hizmetleri çok daha geliştirmeye ihtiyacımız var. 15 yıllık hizmet sürecimin 10 yılını muhalefet partileri ve büyükşehir ilişkilerimle sürdürdüm. 5 yıllık dönemin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Biz büyükşehir ile ilçe belediyesini birleştirelim, hizmetleri en güzel hale getirelim istiyoruz. Bunu da Rıza Sümer başkanımızla yapalım ve onun arkasında hep birlikte duralım. Hizmetler tıkır tıkır işlesin, kazanan yine Kepez olsun istiyorum" dedi.

"Kepez'in mimarı Kepezliler"

Tütüncü, "Ben Kepez'den yola çıktım. Dünyaya gözlerimi Kepez de açtım. 4 yaşından bu yana Kepez'de yaşıyorum. Kendime Kepez'de geldim. Öğrencilik yıllarım Kepez'de geçti. Kepez'in cadde ve sokaklarında mutluyum. Hakan Tütüncü Kepez'den ayrılmıyor. Burada yaşamaya devam, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim" diye konuştu. "Kepez'in mimarı Hakan Tütüncü" sloganları üzerine de Tütüncü, "Teşekkür ediyorum. Ama Kepez'in mimarı ben değilim, halkımız, Kepezlilerdir. Kepez'in mimarı Kepezliler. Antalya'nın mimarı da Antalyalılar olacak. Halk bize oy vermeseydi, biz bunları nasıl yapardık" dedi. "Kalpleri birleştirmeye, her türlü ayrışmadan kaçınmaya ve herkesi ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin altın yıllarını yaşamaya davet ederek, Antalya'nın altın çağını başlatalım diyorum" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Bu sevgi ikliminde Rıza Sümer'i Kepez'e başkan yapalım" diyerek sözlerini tamamladı.

"Kepez teşkilatı hiç seçim kaybetmedi"

Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, "Halk için, milletimiz için gençlerimiz ve kadınlarımız için hakkı tutup kaldıracağız inşallah. Şehirler büyüyor, nüfuslar artıyor. İhtiyaçların niteliği ve şekli, değişiyor. Geriye dönüp baktığımızda 22 yılda AK Parti'nin yaptığı hizmetleri bitiremeyiz. Cumhurbaşkanımız daha dün seçilmiş gibi çalışıyor" dedi.

"Kepez'de yaşayan her vatandaşımızın sorumluluğu bizdedir" diyerek sözlerini sürdüren Sümer, "Nefes aldığımız müddetçe hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenmek görevimizdir. Bu makamlar bu hizmetler birer vesiledir. Hakan Tütüncü başkanım, gerek il başkanım, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, aslında bu salonda bulunan tüm kardeşlerimiz sorumluluk bilinciyle buradalar. Aslında Kepez teşkilatımızın önemli bir özelliği var. Hiç kaybetmemiş bir teşkilat. Tüm seçimleri kazanmış bayrağı yere düşürmemiş bir teşkilattır. Yapılan eserlere ve hizmetlere bakın. Kepez'in her sokağında aşkımızın izi var. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi var. Kepez son 20 yılda şaha kalktıysa bunda teşkilatın izi var" diye konuştu.

Coşkulu buluşmaya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MHP İl Başkanı Onur Temel, Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, AK Parti Kepez İçe Başkanı Mehmet Çivik, MHP İlçe Başkanı Servet Ersoy, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA