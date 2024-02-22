AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı adayı Ok, Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Kırkağaç'ın eksiklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için harekete geçtiklerini dile getiren Ok, "Seçilmemiz halinde kısa vadede sorunları çözüme kavuşturmak üzere her mahalle muhtarından en önemli üç talep, istek ve önerilerini alarak çalışmalarımıza başlayacağız. Bünyemize katılan teknik arkadaşlardan da bir proje ekibi oluşturarak onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanıp ilçemizin gelişmesine katkılar sağlamak en büyük önceliğimizdir." dedi.

Ok'a AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen, MHP İlçe Başkanı Ali Doğan, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.