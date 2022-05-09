AK Parti Kırşehir Teşkilatı 'A Takımı'nda değişime gitti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kırşehir Teşkilatı 'A Takımı'nda değişime gitti

09.05.2022 19:51
AK Parti Kırşehir Teşkilatı 'A Takımı'nda değişime gitti

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, yürütme kurulunda değişime gitti.

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, yürütme kurulunda değişime gitti.

Kırşehir Teşkilatında 'A Takımı' olarak adlandırılan yürütme kurulu değişikliği toplantısı MYK Üyesi Halise Çiftçi'nin de katıldığı toplantı ile belirlendi. İl Başkanı Seher Ünsal, yürütme kurulu değişikliğini bir bayrak değişimi olarak adlandırdı. Ünsal, "AK Parti'de görev almak ve insanımızın geleceği için her kademede görev yapmak bir onurdur. Görevlerini devreden arkadaşlarıma gösterdikleri emekleri için teşekkür ediyorum. Görevlendirilen arkadaşlarıma da başarılar dilerim"dedi. İl Başkanı Seher Ünsal'ın tasarrufunda gerçekleşen değişim ise şöyle;

Teşkilat Başkanı Kenan Yanık, Seçim İşleri Başkanı Burhan Yıldız, Yerel Yönetimler Başkanı Hidayet Kaya, İnsan Hakları Başkanı Gamze Öcbe, Ekonomi İşleri Başkanı Bekir Uğurcalı. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı İneği ölen annesinin yerine koyan leopar, şaşkınlık yarattı Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak Kırşehir Kitap Günleri'ne 50'nin üzerinde şair ve yazar katılacak

Merkez Yürütme Kurulu, A Takımı, Kırşehir, Çiftçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kırşehir Teşkilatı 'A Takımı'nda değişime gitti - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 20:04:47. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir Teşkilatı 'A Takımı'nda değişime gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement