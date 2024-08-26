AK Parti Konya Heyeti Esnaf Odalarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Konya Heyeti Esnaf Odalarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Konya Heyeti Esnaf Odalarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Konya heyeti, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Başkan Angı, esnaf ve sanatkarların şehrin kalkınmasında büyük rol oynadığını vurgulayarak, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte esnaflara olan desteğin arttığını belirtti.

26.08.2024 14:42
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AK Parti Konya heyeti, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası binasında yapılan toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sık sık esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Şehrin kalkınmasında esnaf ve sanatkarların büyük rolü olduğuna değinen Başkan Angı, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte esnaflara olan desteğin de arttığını vurguladı. Esnaf ve sanatkarın sadece ticaret erbabı olmadığını, ticaretiyle birlikte, toplumu inşa eden ve ayakta tutan kesim olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Angı, ahilik kültürüyle çalışan, üreten, evine helal rızık götürmenin peşinde koşan Konyalı esnafların bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını esnaf ve sanatkarlarla birlikte sürdürdüklerini vurgulayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "23 yıl önce yola ilk çıktığımızda yanımızda esnaf kardeşlerimiz vardı. 15 Temmuz hain darbe girişimine esnaflarımızla birlikte karşı koyduk, birlikte göğüs gerdik. Bugün yine ülkemizin kilit taşı olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Hayatımızın her anında beraber olduğumuz esnaflarımızla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da devam ediyoruz. Bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğümüz tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, Rabbimden hepsine helal, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Toplantıya; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve odaya bağlı başkanlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Konya Heyeti Esnaf Odalarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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