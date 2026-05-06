AK Parti Kula'da İstişare Toplantısı
AK Parti Kula'da İstişare Toplantısı

06.05.2026 03:28
Mahalle başkanlarıyla yapılan toplantıda teşkilat çalışmaları ve koordinasyon güçlendirildi.

AK Parti Kula İlçe Başkanlığı tarafından mahalle başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıda, mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmaları, vatandaşlarla iletişim süreçleri ve yerel düzeyde yürütülen faaliyetler ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı programda, teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve çalışmaların daha etkin hale getirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, teşkilat çalışmalarının önemine vurgu yaparak, bu tür buluşmaların daha sık aralıklarla gerçekleştirileceğini ifade etti. Gülmez, "Mahalle başkanlarımız bizim sahadaki en önemli temsilcilerimizdir. Onların görüş ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan Manisa İl Başkanımız Sayın Süleyman Turgut'a, İl Başkan Yardımcımız Sayın Emre Şener'e ve Uşak Milletvekilimiz, Manisa Koordinatörümüz Sayın Fahrettin Tuğrul'a teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Kula'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Programda söz alan AK Parti Uşak Milletvekili ve Manisa Koordinatörü Fahrettin Tuğrul ise teşkilatların sahadaki önemine dikkat çekerek, "AK Parti'nin gücü teşkilatlarından gelmektedir. Mahalle başkanlarımız vatandaşla aramızdaki en güçlü bağdır. Sahada yürüttüğünüz çalışmalar, milletimizle kurduğumuz gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmaktadır. Bu birlik ve uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Kula İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Merve Çayiçi anısına lokma hayrı düzenlendi. Programa katılan teşkilat mensupları ve vatandaşlar, merhume için dualar ederek hayır lokmasından ikram aldı.

İlçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Uşak Milletvekili ve Manisa Koordinatörü Fahrettin Tuğrul, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, İl Başkan Yardımcısı Emre Şener ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

