AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, üç önemli vaadini açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, üç önemli vaadini açıkladı

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, üç önemli vaadini açıkladı

Kamil Saraçoğlu, seçilmesi halinde Kütahya'da emeklilere her ay 2 bin TL destek, suya yüzde 25 indirim ve halk ekmek fiyatının ise 7,5 TL olacağını ifade etti.

27.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:03
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AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, üç önemli vaadini kamuoyuna açıkladı. Saraçoğlu, seçilmesi halinde Kütahya'da emeklilere her ay 2 bin TL destek, suya yüzde 25 indirim ve halk ekmek fiyatının ise 7,5 TL olacağını ifade etti.

Saraçoğlu, emeklilerle ilgili olarak her ay 2 bin TL destek vereceklerinin belirterek, bunun için bazı şartlar olacağını şartları uyan herkese vereceklerini belirtti.

Kamil Saraçoğlu, şuan ki suyun fiyatının üzerinden göreve geldiklerinde yüzde 25 indirim yapacaklarını bildirdi.

Saraçoğlu, halk ekmek fiyatının 7,5 TL olacağını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, üç önemli vaadini açıkladı - Son Dakika

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