AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mitingine davet etti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat'ta Kütahya'ya yapacağı miting ve aday tanıtım toplantısına vatandaşları davet etti. Önsay, vatandaşları miting alanına davet ederek, Erdoğan'ın Kütahya'yı ziyaret ettiği için teşekkür etti.

27.02.2024 14:44
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting ve aday tanıtım toplantısına davet etti.

Başkan Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'de Kütahya'ya teşrif edeceğini ifade etti.

Başkan Mustafa Önsay, "18 ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Kütahya'mızda ağırlamanın heyecanı içerisindeyiz. Hazırlık olarak bütün üyelerimizi ve şehrimizdeki bütün vatandaşlarımızı bilgilendirme noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Yol boyunda ayaklı levhalarımızla, sosyal medyadaki mesajlarımızla, telefonlara attığımız mesajlarla, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve merkez ilçedeki arkadaşlarımızın birebir telefon aramalarıyla vatandaşlarımızı SKG binası yanındaki miting alanına davet ediyoruz. Gerek ilçelerimizden gerekse il merkezimizden yoğun bir katılım bekliyoruz inşallah. 29 Ağustos 2022' deki ziyaretinde çok güzel bir miting gerçekleştirmiştik. İnşallah onun benzerini Yarın Kütahya olarak gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyoruz. Bir de malum yarın 28 Şubat. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Ağustos gibi yine önemli bir tarihte Kütahya'ya ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir tarihte Kütahya'yı ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti - Son Dakika

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