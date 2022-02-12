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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti

12.02.2022 11:16
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanlığının Altıntaş Çayırbaşı köyüne ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığının Altıntaş Çayırbaşı köyüne ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Bu akşam ki ziyaret programımız Altıntaş Çayırbaşı köyümüz oldu. İl Başkan Yardımcılarımız Osman Zeybek, Yılmaz Kocatürk, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Cömert, Kadın Kolları Başkanımız Melek Mankan ve yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Tevfik İşcan ve ÜniAK Başkanımız Mustafa Kızılkaya ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, kıymetli hemşerilerimizin yoğun ilgi ve alakası bizleri ziyadesiyle memnun etti. Program da emeği geçen Altıntaş İlçe Başkanımız Hakan Uşak ve yönetim kurulu üyelerine, Altıntaş Belediye Başkanımız Arif Teke, İl Genel Meclis üyemiz Oğuz Süngü, Altıntaş Gençlik Kolları Başkanımız Ahmet Tekin, Altıntaş Kadın Kolları Başkanımız Başak Kıcır, Çayırbaşı Köy Başkanımız Ramazan Gündoğdu, Eski Belde Başkanımız Faruk Selvi, Çayırbaşı Köyü Muhtarımız Murat Karapınar'a ve katılımlarından dolayı köy sakinlerimize teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti
AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti

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Altıntaş, gençlik, Kütahya, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Altıntaş'ta köy ziyareti - Son Dakika
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