AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya'da yürütülen yatırım ve altyapı planlamaları doğrultusunda aşama aşama köyleri doğal gazla buluşturacaklarını bildirdi.

Demir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'nın her bir karış toprağını doğal gazla buluşturmak adına "seferberlik ruhuyla" hareket ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar kent merkezi ile çok sayıdaki ilçe ve beldeye doğal gaz hizmeti sunduklarını aktaran Demir, doğal gaz bulunmayan yerler için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Demir, yaptıkları çalışmalarla Kütahya'nın, büyükşehir olmadığı halde köylerine doğal gaz izni ve hizmeti alabilen öncü illerden biri olacağını dile getirdi.

Hedeflerinin açık ve net olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Başta ilçelerimize ve mevcut dağıtım şebekelerimize yakın konumda bulunan, imar planı süreçleri tamamlanan köylerimiz olmak üzere, belirlenen yatırım ve altyapı planlaması dahilinde aşama aşama köylerimizi bu konforlu, temiz ve ucuz ısı enerjisi kaynağıyla buluşturacağız. Kütahya'mızın merkezindeki hemşehrilerimiz hangi imkanlara, konfora sahipse, ilçelerimizdeki, beldelerimizdeki ve köylerimizdeki hemşehrilerimizin de aynı standartlara sahip olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Demir, kente doğal gaz hizmetinin kazandırılmasına emeği geçenlere teşekkür etti.