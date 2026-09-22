AK Parti'li Acar, Turgutlu saldırısında resmi açıklamaların esas alınmasını istedi - Son Dakika
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AK Parti'li Acar, Turgutlu saldırısında resmi açıklamaların esas alınmasını istedi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Manisa Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun diledi. Acar, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü, dezenformasyon yerine resmi açıklamaların esas alınması gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıya ilişkin, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Acar, yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileterek "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Bu hassas süreçte dezenformasyona ve teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurumlarımızın resmi açıklamalarının esas alınması büyük önem taşımaktadır. Başta medya kuruluşlarımız olmak üzere tüm kullanıcıları; çocuklarımızın üstün yararını ve olaydan etkilenen ailelerimizin hassasiyetini gözeterek kullandıkları dile ve yaptıkları paylaşımlara azami özen göstermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
DezenformasyonFaruk AcarTurgutluAK PartiGüvenlikPolitikaManisaGüncelSon Dakika

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