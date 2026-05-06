AK Parti'li Açıkkapı'dan Elazığ'daki bakır cevherinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'li Açıkkapı'dan Elazığ'daki bakır cevherinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama

06.05.2026 02:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin sevkiyatına ilişkin, "Bu sevkiyatta taşınacak yük, kesinlikle açıkta taşınmayacaktır.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin sevkiyatına ilişkin, "Bu sevkiyatta taşınacak yük, kesinlikle açıkta taşınmayacaktır. Kullanılacak özel konteynerler var. Sahada bu konteynerlere bakır cevheri yüklenecek, tamamen kapalı sistem olan bu konteynerde herhangi bir dökülme, saçılma, toz yayılımı olmayacaktır. Yani kamuoyunda dile getirilen çevresel risk iddialarının bir karşılığı yoktur." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "27 Nisan e-muhtırası"na değinerek, söz konusu açıklamanın, demokratik siyaseti hedef alan açık bir müdahale girişimi olarak tarihin sayfalarına yazıldığını belirtti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin muhtıraya karşı net ve kararlı bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Açıkkapı, "İşte bu duruş, Türkiye'nin demokrasi tarihinde yeni bir sayfanın açıldığı gün olmuştur. Artık Türkiye, darbelerle, muhtıralarla, manşetlerle, kapalı kapılar ardındaki mühendisliklerle ayar verilen bir ülke olmadığını cümle aleme göstermiştir." diye konuştu.

Açıkkapı, 27 Nisan sürecinin, demokrasiye sahip çıkmanın sadece seçimden seçime sandığa gitmek değil, milletin tercihine, Meclis'in iradesine, hukukun üstünlüğüne ve milli egemenliğe her şart altında sahip çıkmak olduğunu gösterdiğini anlattı.

Türkiye'nin o günden bugüne çok büyük mesafe kaydettiğini bildiren Açıkkapı, "Cumhurbaşkanını doğrudan milletimizin seçmesiyle birlikte milli irade daha da güçlenmiş, vesayet kapıları birer birer kapanmıştır. Bunu yalnızca bir sistem değişikliği olarak görmemek gerekir. Bu durum aynı zamanda milletin kendi geleceğine doğrudan sahip çıkmasının en açık göstergelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, Elazığ'da çıkarılan bakır cevherinin Gezin Tren İstasyonu'ndan sevkiyatına ve bu konudaki iddialara ilişkin de açıklama yaptı.

Sevkiyatla ilgili yapılan planlamanın keyfi bir tercih olmadığını anlatan Açıkkapı, şu bilgileri verdi:

"Bu sevkiyatta taşınacak yük, kesinlikle açıkta taşınmayacaktır. Kullanılacak özel konteynerler var. Sahada bu konteynerlere bakır cevheri yüklenecek, tamamen kapalı sistem olan bu konteynerde herhangi bir dökülme, saçılma, toz yayılımı olmayacaktır. Yani kamuoyunda dile getirilen çevresel risk iddialarının bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla burada bakır cevherinin taşınırken çevreye vereceği bir zarar da söz konusu değildir. İfade ettiğimiz gibi, açık bir depolama işlemi olmayacaktır. Bizler bu süreci sadece teknik olarak değil, aynı zamanda vicdani olarak da değerlendiriyoruz. Elazığ'ın havasını, suyunu, toprağını korumak bizim asli sorumluluğumuzdur. Bu sebeple açıkça ifade ediyoruz, hiçbir vatandaşımızın sağlığını riske atacak, çevreye zarar verecek bir uygulamaya asla müsaade etmek mümkün değildir."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Açıkkapı'dan Elazığ'daki bakır cevherinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Açıkkapı'dan Elazığ'daki bakır cevherinin sevkiyatıyla ilgili iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.