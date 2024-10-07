AK Parti'li Açıkkapı: "Türkiye olarak her türlü senaryoyu yerle bir edecek güçteyiz"

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Devleti'nin, genişletilmek istendiğini söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, kahraman ordumuzla her türlü oyunu, tezgahı ve senaryoyu yerle bir edecek kudretteyiz, güçteyiz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsattı.

İsrail'in katliamlarına ABD ve birçok Avrupa ülkesinin destek verdiğini söyleyen Açıkkapı, "Temennimiz bölgede yaşanan bu katliamların bir an önce sona ermesi. İsrail katliamları Gazze'yle sınırlı kalmıyor. Bölgede bulunan diğer ülkelere de bu yangını sıçratmaya çalışıyor. 23 Eylül'den beri de Lübnan'da binlerce insanın ölümüne neden olan saldırılarına devam ediyor. Kınamanın da yetersiz kaldığı bu süreçte İsrail'i şiddetle lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bin yılı aşkın süredir cazibe merkezi ve stratejik bir ülke olduğunun altını çizen Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Bugün İsrail devletinin, 'büyük İsrail'e dönüştürülmesi için çaba sarf edildiğini görüyoruz. Yani bugün çevremizde olan olayların, özellikle kendi sınırlarımızda meydana gelen olayların 'büyük İsrail Devleti'ni kurmaktan bağımsız bir hadise olmadığını görmemiz lazım. Türkiye'de on yıllardır süre gelen terör olayları, Türkiye'de aziz milletimizin birbirine kırdırılmaya çalışılmasının aslında 'büyük İsrail Devleti'ni kurdurma arzusundan bağımsız olmadığını görmemiz gerekir. Bu oyunu biz görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün olduğu gibi bugün de oynanan oyunlara karşı tedbirini almaktadır. Ülke içerisindeki terör olaylarını minimize ederken, terörü kaynağında kurutmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunda da Allah'a çok şükür büyük bir başarı elde ettik. Tabii bu İsrail'i destekleyenler ve Türkiye'yi zayıflatmak isteyenler için rahatsızlık verici durumdur. Onlar için zayıf bir Türkiye evladır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, kahraman ordumuzla her türlü oyunu, tezgahı ve senaryoyu yerle bir edecek kudretteyiz, güçteyiz."

Açıkkapı, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, Kutan'ın ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.