AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi

29.06.2022 16:23
AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Duyunca insanın kanı donuyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Duyunca insanın kanı donuyor. İftihar edemiyorsun, dilin varmıyor, bari hiç değilse sükut et, ayıptır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası bir başarıya imza atıldığını belirten Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız neyi söylemişse aynı ile kayıtlara geçti. Terörle mücadelede özellikle Finlandiya ve İsveç, bundan sonra bizimle hareket etme zorunda kaldılar." diye konuştu.

İsveç'te bir kadın parlamenterin muhtıra için, "Bizim için elem, yas günü" ifadesini kullandığını söyleyen Aydemir, şunları kaydetti:

"Doğru söylüyor o. Hainler için ölüm günü. Onunla birlikte aynı düzlemde açıklamalar yapanlar var. Bunlara ne demeli? Bugün Meral Akşener... Duyunca insanın kanı donuyor. İftihar edemiyorsun, dilin varmıyor, bari hiç değilse sükut et, ayıptır. Şu başarıya şapka çıkarmak gerekirken sen aynen İsveç'teki o PKK'lı parlamenterin pozisyonuna düşüyorsun, farkında değilsin. CHP'liler hiç değilse sükut ediyorlar bu konuda."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Meral Akşener, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, Akşener'in üçlü muhtıraya ilişkin açıklamasını eleştirdi - Son Dakika
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