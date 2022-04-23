AK Parti'li Aydemir: "Atatürk, dünyaya vizyon çizmiş liderdir" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Atatürk, dünyaya vizyon çizmiş liderdir"

23.04.2022 14:51
AK Parti'li Aydemir: "Atatürk, dünyaya vizyon çizmiş liderdir"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Atatürk'ün, dünyaya vizyon çizmiş bir lider olduğunu belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Atatürk'ün, dünyaya vizyon çizmiş bir lider olduğunu belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan'ın, bütün insanlık için önemli bir tarih olduğuna işaret etti.

Mazlum milletler için umut olmanın ne olduğunun 102 yıl önce tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Aydemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"102 yıl önce açılan o yoldan yürüyen çok sayıda millet var ki milletler camiası içinde huzur bulmuşlar, rahat etmişler, devletlerine kavuşmuşlar, sömürge olmaktan kurtulmuşlar. Bunun yolunu gazi Meclis önderliğinde Gazi Mustafa Kemal açmış. Meclis'in açılışına katkı sunmuş başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm milletvekillerini saygı ile yad ediyorum. Onlar o gayreti ortaya koymasalardı biz buralarda olamazdık."

Aydemir, TBMM'nin kuruluşunda ortaya konulan gayretin izlerinin asla unutulmaması gerektiğini dile getirerek, AK Parti olarak bu iz üzerine yürüdüklerini anlattı.

Bugüne kadar vefadan ayrılmadan, yapılanları görmezden gelmeden, emek verenlerin emeklerini mutlaka teslim eden bir anlayışı benimsediklerini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"Bunu yapmazsak 'nankör' kavramı ile eş değer bir pozisyona düşeriz. Elbette siyasette beklentiler farklı olabilir, beklentiler yerine getirilmemiş olabilir ama yapılanları, emekleri, gayretleri görmezden gelmek büyük nankörlüktür, bunu yapmamak lazım. Bu anlamda Atatürk'ü sadece Türk'e has bir lider olarak da görmemek lazım. Atatürk, dünyaya vizyon çizmiş bir liderdir."

Bir soru üzerine Aydemir, "Cumhurbaşkanı olmaya namzet bir lider karanlıkta oturma eylemi yapıyor. Bu zihninizin bu ülkeye hiçbir şey veremeyeceğini, bir değer katılmayacağını gösterir. 'Elektrik borcunuzu ödemeyin.' anlamını içeren bir yaklaşımdır bu. Milletin temsilcisi birisi olarak bundan çok üzüldüm. Eylem bir lidere yakışmaz. Bir lidere projeksiyon sunmak, proje aktarmak, program paylaşmak yakışır. Bunlarda o yok, birikim olmayınca böyle ucuz işlerle uğraşıyorlar." ifadesini kullandı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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